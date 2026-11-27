Rosario fue destacada como el destino turístico con mayor crecimiento en reservas para 2027, según un ranking elaborado por la plataforma Booking.com. La ciudad argentina lidera una lista de diez destinos internacionales que registraron un aumento significativo en las reservas de alojamiento durante el primer semestre de 2026.

El informe de Booking.com tomó en cuenta los destinos más reservados entre enero y junio de 2026, ordenándolos según el crecimiento interanual de reservas y ajustando la selección para lograr una distribución geográfica equilibrada. En este contexto, Rosario se posicionó por encima de ciudades como Reims (Francia), Monterey (Estados Unidos) y Sendai (Japón).

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El crecimiento en las reservas para Rosario se explica en parte por un aumento del 10,7 % en las búsquedas de alojamiento realizadas por viajeros argentinos para la temporada de verano. Entre quienes viajan solos, el incremento fue aún mayor, con un 53,1 % más de reservas.

La recuperación de la seguridad en la ciudad desde 2023 también fue un factor clave para este cambio. Según datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, los homicidios en Rosario disminuyeron un 70 % entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026, pasando de 150 a 45 casos. Esta reducción se atribuye a las políticas implementadas desde la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, que permitieron recuperar espacios públicos y atraer eventos masivos.

En los últimos años, Rosario amplió su agenda cultural y deportiva con festivales, recitales y competencias internacionales. En septiembre, fue sede de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, junto con las ciudades de Santa Fe y Rafaela, evento que reunió a más de 4.000 atletas de 15 países y convocó a un público estimado en 3,5 millones de personas en total.

El movimiento turístico se reflejó en los fines de semana largos recientes. Entre el 20 y el 23 de noviembre, más de 50.000 visitantes llegaron a Rosario, generando un impacto económico superior a los 4.000 millones de pesos. La ocupación hotelera promedio fue del 75 %, con picos que alcanzaron el 100 % en algunos establecimientos.

En octubre, la provincia de Santa Fe registró una agenda de 71 eventos con más de 600.000 asistentes y un impacto económico estimado en 21.800 millones de pesos. En Rosario, las reservas hoteleras alcanzaron un 79,29 %, reflejando la diversidad de actividades culturales, deportivas y gastronómicas que ofrece la ciudad.

Este crecimiento turístico se suma a otras iniciativas provinciales, como las obras y mantenimiento en infraestructura energética en localidades cercanas, que buscan mejorar los servicios para residentes y visitantes.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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