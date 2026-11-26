El jueves 26 de noviembre, el canciller argentino Pablo Quirno responsabilizó al gobierno de Brasil por el deterioro en las relaciones diplomáticas entre ambos países. En declaraciones radiales, Quirno afirmó que Brasil tomó decisiones unilaterales que afectaron el vínculo bilateral.

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El funcionario recordó que en julio pasado Brasil convocó a consultas a su representante diplomático en Buenos Aires y solicitó una medida similar a la Argentina, que aún espera el regreso del embajador brasileño "con los brazos abiertos".

Quirno señaló que, a pesar de las diferencias políticas e ideológicas entre los presidentes Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, el gobierno argentino procura que estas no impacten en la relación diplomática y aseguró que no se tomaron decisiones diplomáticas en ese sentido.

Respecto a la ausencia de un saludo oficial de Milei a Lula tras su reelección, el canciller sostuvo que la relación bilateral "no está en sus carriles normales" y consideró que un pronunciamiento argentino no modificaría el resultado electoral brasileño.

El canciller también cuestionó aspectos del proceso electoral en Brasil, mencionando que "hubo situaciones que no fueron lo suficientemente prolijas", aunque aclaró que Argentina no pone en duda los resultados.

Además, expresó su preocupación por la relación entre Brasil e Irán, especialmente luego de que Teherán declarara a las Fuerzas Armadas argentinas como organización terrorista. Quirno destacó que Brasil es un país soberano que toma sus decisiones, pero que la Argentina trabaja para reducir el impacto de esas diferencias en la relación bilateral.

Por otro lado, Quirno se refirió a la resolución que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer el próximo sábado sobre el pedido argentino para impedir perforaciones petroleras en la Cuenca Malvinas Norte. Señaló que la extracción es inminente y que Argentina no puede permanecer inactiva ante el avance sobre sus recursos.

El canciller explicó que el tribunal podría ordenar algunas o todas las medidas solicitadas o declararse incompetente para intervenir, aclarando que esta última opción sería una decisión procesal que no afectaría los derechos argentinos ni la continuidad del procedimiento arbitral.

Quirno destacó que la presentación argentina ante el tribunal dejó asentada la controversia con el Reino Unido sobre los recursos naturales del Atlántico Sur y que el gobierno utiliza herramientas diplomáticas, legales, económicas y regulatorias para defender sus intereses.

También mencionó que las empresas Rockhopper y Navitas anunciaron recientemente el alejamiento de contratistas del proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas y recordó que Argentina inició procedimientos sancionatorios contra 60 empresas vinculadas a la actividad hidrocarburífera en la zona.

Finalmente, el canciller resaltó el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que cuenta con dictamen de mayoría en el Congreso y que busca ampliar las herramientas legales y reforzar las sanciones para proteger los intereses nacionales.

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