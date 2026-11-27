El viernes 27 de noviembre se instaló en Rosario el primer banco amarillo, una iniciativa impulsada por una madre que perdió a su hija en 2024. El banco busca generar conciencia y visibilizar la memoria de niños y niñas que fallecieron, promoviendo un espacio de reflexión en la ciudad.

Foto: Redes sociales

Este proyecto, que ya recorre distintas localidades del país, tiene como objetivo principal crear un símbolo que invite a la comunidad a recordar y acompañar a las familias que atravesaron pérdidas similares. La ubicación exacta del banco en Rosario fue elegida para facilitar el acceso y la participación de vecinos y visitantes.

La madre que motorizó esta movida expresó que la iniciativa busca transformar el dolor en un mensaje de esperanza y solidaridad, aunque esta valoración corresponde a su perspectiva personal. La propuesta ha recibido adhesiones en varias provincias, y se espera que nuevos bancos amarillos se sumen en distintas ciudades en los próximos meses.

En este marco, la instalación del banco amarillo en Rosario representa un paso concreto para visibilizar una causa que hasta ahora no contaba con un símbolo físico en espacios públicos. La iniciativa también apunta a fomentar el diálogo sobre la pérdida y el duelo en la sociedad.

El proyecto continúa su expansión y se prevé que otras localidades de Santa Fe y del país adhieran a la campaña, replicando el modelo del banco amarillo como un punto de encuentro y memoria.

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