El jueves 26 de noviembre, efectivos de la Patrulla Ambiental de la provincia de Córdoba rescataron una serpiente venenosa que fue encontrada dentro de la pileta de una vivienda en un barrio privado de Valle Escondido, en Córdoba capital.

Foto: Redes sociales

La intervención se produjo tras una denuncia al 911 por la presencia de una yarará chica en el lugar. Según informó la Policía de Córdoba, el ejemplar estaba oculto en la casilla del filtro de la pileta.

El operativo permitió capturar a la serpiente de manera segura, evitando riesgos para los vecinos y protegiendo la fauna local. Las autoridades señalaron que esta especie, por su tamaño, puede camuflarse con facilidad, lo que contribuye a que ocurran accidentes.

Además, explicaron que la yarará chica no suele atacar a menos que se sienta amenazada, y que sus mordeduras ocurren principalmente cuando es pisada o manipulada.

Este tipo de rescates forman parte de las tareas de la Patrulla Ambiental para garantizar la convivencia entre la población y la fauna silvestre en zonas urbanas y suburbanas.

El operativo en Valle Escondido se suma a otras intervenciones similares en la provincia, donde la presencia de serpientes venenosas genera preocupación entre los habitantes, especialmente durante la temporada de calor.

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