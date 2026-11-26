El jueves 26 de noviembre, el Senado nacional aprobó en general el proyecto de reforma electoral que suspende las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el año 2027. La iniciativa obtuvo 43 votos a favor, 29 en contra y ninguna abstención, acercando al Gobierno nacional a la suspensión de las primarias para la próxima elección presidencial.

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El oficialismo reunió apoyos de distintos bloques, entre ellos 21 votos de La Libertad Avanza, 10 de la Unión Cívica Radical (UCR) y tres de Pro, además de legisladores de provincias como Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Misiones y Salta. Esta votación superó las expectativas iniciales del oficialismo, que calculaba contar con unos 40 votos.

El proyecto no solo contempla la suspensión de las PASO, sino también la implementación de la llamada “ficha limpia”, que busca impedir la candidatura de personas con antecedentes penales, y establece límites en el financiamiento de la propaganda electoral en radio y televisión, con un tope del 50%.

Además, la reforma elimina la veda electoral y las sanciones para candidatos presidenciales que no participen en debates durante la instancia de balotaje. También introduce modificaciones en las elecciones de parlamentarios al Mercosur.

Desde el oficialismo, se destacó que la suspensión de las PASO dificultaría la definición anticipada de candidaturas dentro del peronismo, principal fuerza opositora, ante las diferencias internas y la negativa de Axel Kicillof a que la fórmula presidencial se defina “a dedo”. En cambio, la elección primaria facilitaría esa selección.

Por otro lado, el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, cuestionó la reforma y la calificó como una improvisación, señalando que el proyecto ha sufrido múltiples modificaciones en pocos días. Además, criticó la suspensión de las PASO y cuestionó el liderazgo del presidente Javier Milei.

Martín Goerling, jefe del bloque Pro, destacó la importancia de brindar certezas sobre el sistema electoral y apoyó la implementación de la “ficha limpia”, considerándola una medida de sentido común para evitar que personas con antecedentes penales administren recursos públicos.

La reforma deberá ser tratada ahora en la Cámara de Diputados, donde se espera que se discuta en sesiones extraordinarias durante diciembre para cumplir con los plazos establecidos por la Cámara Nacional Electoral.

La votación en el Senado marca un avance significativo en la agenda política de cara a las elecciones nacionales de 2027 y refleja las negociaciones y acuerdos entre distintos sectores legislativos para modificar el sistema electoral vigente.

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