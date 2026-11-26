El Gobierno de Santa Fe habilitó la inscripción para participar del sorteo de ocho viviendas industrializadas en el departamento 9 de Julio. Las casas forman parte de un plan provincial que contempla la construcción de 12 unidades en la región.

Las viviendas se distribuyen en las localidades de Pozo Borrado, Santa Margarita, Gregoria Pérez de Denis, Gato Colorado y Esteban Rams. Cada unidad tiene 62 metros cuadrados, con dos dormitorios y se entregan con terminaciones completas listas para habitar.

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El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que las casas se construyen con ladrillos de madera macizos fabricados en planta y luego ensamblados sobre plateas de hormigón armado. Además, cuentan con aberturas de aluminio, puertas de madera, pisos, revestimientos, baño instalado, cocina equipada, tanque de reserva de 300 litros y redes completas de electricidad, agua, gas y cloacas.

Enrico destacó que acceder a una vivienda propia elimina la carga económica del alquiler y brinda previsibilidad para las familias. "Les da la tranquilidad de convertir su esfuerzo en un patrimonio seguro", afirmó.

Por su parte, el senador provincial por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, señaló que la iniciativa responde a una demanda histórica de familias trabajadoras y fortalece el arraigo y el desarrollo equilibrado de la región.

Para participar del sorteo, los interesados deben inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda, disponible en el portal oficial del Gobierno de Santa Fe. Entre los requisitos se encuentran conformar un grupo familiar, acreditar al menos dos años de residencia o trabajo en la localidad donde se ubica la vivienda, contar con ingresos demostrables y no poseer inmuebles a su nombre.

El secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, indicó que la inscripción cierra a las 23:59 en las fechas establecidas en el cronograma oficial. Para consultas, se habilitó el correo [email protected].

Además, Renato Franzoni, presidente de la delegación Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción, valoró que la obra pública provincial mantuvo la actividad y el empleo en un contexto nacional complicado.

En paralelo, la gestión provincial avanza con obras para mitigar el riesgo hídrico en el departamento 9 de Julio, incluyendo el reemplazo de alcantarillas y la construcción de defensas perimetrales, ante posibles lluvias extremas.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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