La Cámara Federal de Casación confirmó que el próximo jueves 17 de diciembre a las 11:00 se realizará una audiencia para revisar la condena y las absoluciones relacionadas con el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido hace nueve años y que causó la muerte de 44 tripulantes.

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El encuentro tendrá lugar en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, donde los jueces de la Sala IV escucharán las exposiciones de la Fiscalía, las querellas y las defensas de los cuatro miembros de la Armada investigados. Cada parte dispondrá de 10 minutos para presentar sus argumentos.

El 8 de julio pasado, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó a Claudio Javier Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos de la Armada, a tres años de prisión y seis años de inhabilitación. En cambio, absolvió a Luis Enrique López Mazzeo, contralmirante; al capitán de navío Héctor Aníbal Alonso; y al capitán de fragata Hugo Miguel Correa.

La Fiscalía y la querella, integrada por familiares de 34 de los tripulantes fallecidos, cuestionaron el fallo y solicitaron que Villamide y los tres absueltos reciban penas de cinco años de prisión. Valeria Carreras, abogada que representa a la mayoría de las familias, expresó que tras nueve años la condena resultó insuficiente y que por eso recurrieron a Casación para ampliar las responsabilidades.

Además, otro grupo querellante encabezado por Luis Tagliapietra busca la nulidad del juicio y que la causa sea trasladada a la Justicia de Mar del Plata. Por su parte, Villamide solicitó ser sobreseído.

Carreras adelantó que pedirán que los familiares puedan seguir la audiencia de forma telemática debido a las dificultades para asistir presencialmente a los tribunales en el barrio porteño de Retiro. También cuestionó la elección de la fecha, ya que coincide con el final del año, un momento sensible para quienes perdieron a sus seres queridos en la tragedia.

La revisión judicial se produce en un contexto de reclamos persistentes de justicia por parte de los familiares, quienes consideran que la responsabilidad por el hundimiento no fue plenamente reconocida.