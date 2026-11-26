La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe revisó el jueves 26 de noviembre la prisión preventiva de los dueños de MotorSport, empresa vinculada a una causa por 67 estafas. La audiencia tuvo como objetivo evaluar la situación procesal de los imputados y establecer una nueva fecha límite para la medida cautelar.

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Los acusados son socios de MotorSport y enfrentan cargos relacionados con múltiples hechos de estafa. Durante la revisión, se analizó el rol específico que cada socio habría desempeñado en las maniobras ilícitas, aunque no se detallaron las responsabilidades individuales en esta instancia.

Además, en el marco de la investigación, surgió la mención de un posible vínculo con actividades vinculadas a un casino, aspecto que continúa bajo análisis por parte de la Justicia. No se brindaron precisiones sobre cómo esta relación podría influir en el proceso o en la imputación.

La causa sigue en etapa de instrucción y la Cámara fijó una nueva fecha para mantener la prisión preventiva, sin que hasta el momento se haya definido una resolución definitiva sobre la culpabilidad de los acusados.

El caso MotorSport mantiene la atención en la provincia por la cantidad de víctimas afectadas y la complejidad de la investigación, que busca esclarecer el alcance de las maniobras fraudulentas y la participación de cada uno de los socios.