La senadora y jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, afirmó el jueves 26 de noviembre que cuentan con los votos necesarios para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para 2027.

Foto: Redes sociales

Bullrich expresó que tanto el Gobierno como la ciudadanía pueden estar tranquilos y no vivir “de elección en elección”. Además, manifestó su deseo de que en Argentina se vote en un solo día en todas las provincias, recordando que las primeras elecciones comenzarán en febrero.

El proyecto oficialista que busca modificar el sistema electoral fue enviado a principios de 2026 y sufrió varios recortes durante su tratamiento. Inicialmente, el Gobierno pretendía eliminar por completo las PASO, pero para lograr mayor consenso se conformó con la suspensión de esta instancia.

El jueves 26, la Cámara de Senadores inició el debate sobre esta reforma electoral, que incluye la suspensión de las PASO, junto con la discusión de la Ley de Ludopatía, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

La suspensión de las PASO es uno de los temas centrales en la agenda legislativa, en un contexto de incertidumbre política y económica. Bullrich, como líder del bloque libertario, juega un rol clave en la negociación de estos cambios.

El avance de esta reforma implicaría que las elecciones nacionales se realicen sin la instancia previa de primarias, lo que podría modificar el calendario electoral y la dinámica política del país.

Notas relacionadas