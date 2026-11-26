El jueves 26 de noviembre, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto criticó con dureza al canciller Pablo Quirno por sus declaraciones sobre el proceso electoral en Brasil, que según el legislador agravaron la crisis diplomática entre Argentina y su principal socio comercial.

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Pichetto calificó a Quirno como "un canciller mediocre, el peor de la historia" y reprochó que al poner en duda la legitimidad del triunfo de Lula da Silva, "le ha puesto el último clavo al ataúd de la relación" bilateral. El diputado atribuyó a esas declaraciones la decisión de la Cancillería brasileña de retirar a su embajador en Buenos Aires y la posible exclusión de Javier Milei de la ceremonia de asunción presidencial en Brasilia.

El canciller había señalado en un programa televisivo que "hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían en duda toda la situación", lo que tensionó aún más el vínculo con Brasil. En una entrevista radial posterior, Quirno intentó aclarar que "nadie está poniendo en duda resultados", aunque mantuvo que hubo irregularidades en el proceso.

Durante la sesión en la Cámara de Diputados, Pichetto solicitó un apartamiento del reglamento para interpelar a Quirno y que explicara la postura oficial sobre la relación con Brasil. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Martín Menem, rechazó tratar el pedido por falta de un expediente formal, indicando que debía presentarse por mesa de entradas para ser considerado.

Pichetto advirtió que la ruptura con Brasil tendrá consecuencias económicas y comerciales, y calificó la política exterior actual como "un verdadero mamarracho". También mencionó que un senador brasileño solicitó reunirse con la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, pero no fue recibido.

El pedido de interpelación no fue sometido a votación en esa sesión, en la que el oficialismo se enfocó en avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027.

La controversia se da en un contexto de tensión bilateral inédita entre Argentina y Brasil, que podría afectar la integración comercial en el Mercosur y la agenda política regional.

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