El jueves 26 de noviembre por la mañana, el servicio de la línea Mitre de trenes se interrumpió en sus tres ramales (Tigre, Suárez y Bartolomé Mitre) debido a una falla en el sistema de alimentación eléctrica.

Foto: Redes sociales

El incidente ocurrió alrededor de las 6.30, luego de que una formación arrollara una chapa que estaba sobre las vías entre las estaciones Colegiales y Carranza, lo que generó un desperfecto eléctrico.

Como consecuencia, más de 200 pasajeros fueron evacuados del tren afectado. En el lugar trabajan personal de Trenes Argentinos, bomberos y el SAME para asistir a los pasajeros y controlar la situación.

Las causas que originaron la presencia del objeto sobre el tendido ferroviario están bajo investigación. Mientras tanto, técnicos de la empresa ferroviaria trabajan para solucionar la falla y restablecer el servicio lo antes posible.

Desde Trenes Argentinos informaron que la interrupción afecta a las tres ramas del Mitre y pidieron a los usuarios tomar precauciones y consultar los canales oficiales para seguir la evolución del servicio.

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