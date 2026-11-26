La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe aprobó el jueves 26 de noviembre la media sanción al proyecto que establece la creación del Organismo Integral para la Transformación del Trabajo (OITT). La iniciativa, impulsada por el diputado Martín Rosúa, busca anticipar y gestionar los efectos de la automatización, la robótica y la inteligencia artificial en el mercado laboral.

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El OITT funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, que será la autoridad de aplicación, y estará dirigido por una dirección seleccionada mediante un proceso técnico para garantizar la idoneidad profesional. Además, contará con un cuerpo técnico interdisciplinario integrado por personal de planta permanente del Estado provincial.

Entre sus funciones principales se encuentran la realización periódica de relevamientos sectoriales sobre la demanda laboral, el diseño de programas de formación profesional continua y la elaboración de estudios con perspectiva territorial para orientar políticas públicas. Asimismo, brindará asistencia técnica a municipios, sindicatos y cámaras empresarias.

El proyecto incorpora métodos innovadores para anticipar el futuro del empleo, como la evaluación del riesgo de reemplazo de tareas humanas por tecnologías automatizadas y la implementación de sistemas de "búsqueda inversa". Este mecanismo analizará las habilidades requeridas por las empresas para sugerir itinerarios formativos antes de que se generen vacantes.

También se promoverán convenios con instituciones intermedias para desarrollar capacitaciones en habilidades digitales dentro de las empresas.

En un segundo capítulo, la ley faculta al organismo para relevar, evaluar y priorizar proyectos productivos, educativos, científicos y tecnológicos con impacto en la reconversión laboral. El OITT actuará como puente entre el sector público, el sistema científico-tecnológico, las instituciones educativas y el sector privado, facilitando el acceso a financiamiento y regímenes de promoción.

Los criterios para la selección de proyectos incluyen el nivel de innovación tecnológica y organizacional, el impacto en la generación de empleo, la igualdad de género, el desarrollo territorial equilibrado, la sustentabilidad ambiental y la vinculación con perfiles laborales emergentes.

Tras la aprobación en Diputados, el proyecto será tratado en la Cámara de Senadores para su sanción definitiva. Una vez promulgada la ley, el Poder Ejecutivo provincial tendrá un plazo máximo de noventa días para reglamentarla.

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