El lunes 23 de noviembre, un vecino de Villa Cañás fotografió una serpiente en un área rural de la localidad, lo que generó distintas opiniones entre los habitantes.

Las imágenes muestran un ejemplar con manchas irregulares en tonos marrón oscuro, marrón claro y gris. Algunos vecinos consideraron que podría tratarse de una yarará, una serpiente venenosa que requiere atención médica especializada en caso de mordedura. Otros, en cambio, sugirieron que se trataba de una culebra conocida como falsa yarará.

Ante la incertidumbre, se consultó a un médico veterinario, quien aclaró no ser especialista en reptiles y derivó el caso a colegas con experiencia en fauna. Según la evaluación preliminar de estos profesionales, basados únicamente en las fotografías, el ejemplar correspondería a una Xenodon dorbignyi, comúnmente llamada falsa yarará.

Desde el ámbito veterinario señalaron que el análisis visual no permite confirmar todas las características físicas necesarias para una identificación definitiva. Además, indicaron que cualquier información sobre mordeduras y tratamientos debe ser abordada por especialistas en herpetología y toxicología.

La presencia de esta serpiente en la zona rural de Villa Cañás generó alerta entre los vecinos, quienes ahora cuentan con una referencia más precisa sobre la especie observada. Sin embargo, las autoridades recomiendan mantener precaución y evitar el contacto con serpientes desconocidas.

Por otro lado, se recuerda que la yarará es una especie venenosa y que ante una posible mordedura se debe buscar atención médica urgente y aplicar suero antiofídico.

El caso pone en evidencia la importancia de la consulta a expertos para la correcta identificación de fauna local y la prevención de riesgos asociados.

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