De las aulas a las paredes: estudiantes crean un mural sobre pueblos originarios

Un grupo de seis estudiantes de la Tecnicatura en Diseño Gráfico y Publicitario de la Escuela Normal Superior de Villa Cañás está trabajando en la realización de un mural colectivo dedicado a los pueblos originarios de Latinoamérica. La iniciativa combina investigación histórica, diseño artístico y una experiencia práctica que traslada los conocimientos del aula a una pared de la ciudad.

Virginia Caresani y Estefanía González, dos de las participantes, visitaron los estudios de FM Sonic y dialogaron con Oscar Canavese en el programa “El Primero de la Mañana”, donde explicaron cómo nació la propuesta, qué representa cada diseño y en qué etapa se encuentra la pintura.

Un proyecto educativo que comenzó con la diversidad cultural

La idea surgió a partir de las actividades realizadas por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La profesora Josefina Castro propuso desarrollar una intervención artística que permitiera a los estudiantes investigar distintas comunidades indígenas y representar parte de sus historias mediante imágenes.

El trabajo comenzó con la elaboración de bocetos individuales. Cada integrante preparó tres propuestas a lápiz y seleccionó una para compartir con sus compañeros. Posteriormente, el grupo analizó los diseños y acordó una composición colectiva.

De esta manera, el mural busca reunir diferentes símbolos, paisajes y referencias culturales en una misma obra.

Los pueblos originarios y las historias detrás de los dibujos

Durante la conversación, las estudiantes explicaron que la propuesta incluye representaciones de comunidades como los timbúes, los querandíes y el pueblo qom.

Entre las imágenes elegidas aparecen escenas vinculadas con la pesca, la caza, los paisajes ribereños y diferentes figuras humanas.

Una de las participantes también compartió su experiencia personal como descendiente del pueblo qom por parte de su familia paterna. Nacida en Chaco, explicó que investigó creencias y símbolos relacionados con sus antepasados y decidió incorporar la figura del oso hormiguero a su diseño.

La estudiante, que también trabaja en el ámbito de la confección y la enseñanza, destacó el significado de poder vincular su historia familiar con una producción artística.

El desafío de llevar los bocetos a una pared

Uno de los aspectos que abordaron durante la entrevista fue el cambio de escala que implica pasar de una hoja de papel a una superficie de grandes dimensiones.

Las jóvenes señalaron que debieron trabajar sobre proporciones, ubicación de las figuras, combinación de colores y técnicas de pintura.

Para realizar el mural utilizan látex y desarrollan las distintas etapas de manera grupal. La experiencia también les permite conocer materiales y procedimientos que no siempre forman parte de sus trabajos habituales en el aula.

Además, explicaron que cada decisión se conversa entre los integrantes, quienes realizan ajustes sobre los diseños a medida que avanza el trabajo.

Dónde se está realizando y cuánto falta para terminarlo

La intervención artística se desarrolla en el patio municipal ubicado junto al Centro Cultural de Villa Cañás, en el sector cercano al cuartel de Bomberos Voluntarios.

El mural todavía está en proceso de realización. Hasta el momento se comenzó a pintar una parte de la composición y los estudiantes continúan trabajando para completar las distintas imágenes.

Durante la entrevista, las participantes señalaron que tienen previsto avanzar con nuevas jornadas de pintura, aunque aclararon que el clima puede modificar los tiempos.

Por ahora no se informó una fecha concreta para la finalización ni para una eventual presentación de la obra.

Una experiencia que conecta educación, arte e historia

El proyecto permite a los estudiantes aplicar conocimientos de diseño, composición y técnicas pictóricas mientras investigan las culturas que decidieron representar.

A través de esta actividad, el grupo también busca que los vecinos puedan conocer el significado de los dibujos y comprender las historias que inspiraron cada parte de la composición.

Una vez finalizado, el mural se incorporará al conjunto de intervenciones artísticas que se encuentran en distintos espacios públicos de Villa Cañás.