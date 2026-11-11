Sportsman hizo historia en el hockey y va por otra final

El hockey del Club Sportsman de Villa Cañás atraviesa una etapa de resultados deportivos y crecimiento de sus categorías. La institución consiguió por primera vez la Copa Challenger, un reconocimiento que reúne el rendimiento de sus cuatro divisiones competitivas, y ahora se prepara para afrontar una nueva instancia decisiva.

Morena Colaneri y Abril Benso, integrantes de Primera División, visitaron los estudios de FM Sonic 103.1 y conversaron con Oscar Canavese en el programa “El Primero de la Mañana”. Durante la entrevista repasaron el trabajo realizado durante el año, la participación de las distintas categorías y los desafíos que se presentan en el cierre de la temporada.

Una copa que reconoce el trabajo de todo el club

Abril Benso, arquera del equipo superior, explicó que la obtención de la Copa Challenger tiene un significado particular porque es la primera vez que Sportsman consigue este reconocimiento.

“Es la primera vez que la ganamos”, señaló, y destacó que el resultado representa el esfuerzo conjunto de las cuatro categorías competitivas.

Según explicó, en temporadas anteriores el club había estado cerca de obtenerla, pero pequeñas diferencias de puntos habían impedido alcanzar el primer puesto.

La jugadora remarcó que, a diferencia de los playoffs individuales, esta competencia refleja el desempeño colectivo de la institución.

El crecimiento de las categorías y el hockey infantil

Por su parte, Morena Colaneri se refirió al trabajo que desarrolla como entrenadora en infantiles, mamis y caballeros.

Explicó que la planificación deportiva se organiza durante todo el año, con objetivos a corto, mediano y largo plazo, buscando construir una identidad de juego para cada grupo.

También destacó la trayectoria del equipo de mamis, cuyas integrantes llevan aproximadamente 17 años compartiendo la actividad. Durante esta temporada participaron de un torneo en la zona de Carlos Paz, donde consiguieron el subcampeonato de la Copa de Plata.

En relación con las categorías formativas, Colaneri estimó que actualmente participan unas 30 niñas entre Sub 6 y Sub 10.

La entrenadora adelantó que trabajan en nuevas propuestas para incorporar chicos y chicas durante la próxima temporada, con especial atención al desarrollo del semillero.

Además, las entrevistadas mencionaron la participación del club en iniciativas deportivas inclusivas y el acompañamiento de profesores, preparadores físicos y colaboradores.

La Primera División se prepara para una semifinal

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el próximo compromiso del plantel superior.

Sportsman disputará este sábado 14 de noviembre una semifinal a partido único en la cancha del Club Studebaker, en Villa Cañás.

“Si ganás, seguís; si perdés, te vas a tu casa”, explicó Benso al describir el formato eliminatorio de la competencia.

Las jugadoras señalaron que el equipo ya comenzó los entrenamientos específicos para ese encuentro y que toda la atención está puesta en conseguir la clasificación a la final.

También agradecieron el acompañamiento de las familias, la comisión directiva y las empresas que colaboran con la actividad.

La obtención de la Copa Challenger y la participación en las instancias finales reflejan el trabajo desarrollado por Sportsman durante la temporada. El próximo desafío será trasladar ese rendimiento colectivo a la semifinal de Primera División.