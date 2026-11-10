Bombasaro explicó el nuevo sistema de reciclaje y los desafíos del verano

La secretaria de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Cañás, Janina Bombasaro, estuvo este martes en los estudios de FM Sonic 103.1, donde dialogó con Oscar Canavese durante el programa "El Primero de la Mañana". La funcionaria abordó el nuevo sistema de recolección de materiales reciclables, la organización de las cuadrillas municipales y los trabajos previstos para la temporada de verano.

Uno de los temas centrales fue la implementación del circuito de recolección diferenciada para grandes generadores de residuos, que comenzó el viernes 6 de noviembre con 30 comercios e instituciones adheridos.

Un nuevo sistema para recuperar materiales reciclables

Bombasaro explicó que la iniciativa surgió de la necesidad de reducir la cantidad de residuos que llegan al basural a cielo abierto, reubicado en 2012.

La funcionaria señaló que buena parte de los elementos depositados allí podrían recuperarse mediante separación y reciclaje.

El nuevo circuito permite reunir cartón, papel, plástico, vidrio, bolsas y aluminio en bolsones especiales entregados gratuitamente por la Municipalidad.

La condición principal es que todos los materiales estén limpios y secos, sin restos de comida ni líquidos.

Los establecimientos deben colocar los bolsones en la vereda los jueves al finalizar su actividad, mientras que el personal municipal realiza la recolección los viernes por la mañana. En caso de lluvia, deben resguardarlos hasta el lunes siguiente.

El servicio no tiene costo y la convocatoria continúa abierta para incorporar nuevos comercios, clubes e instituciones educativas.

Qué sucede con los residuos recuperados

La secretaria indicó que Villa Cañás cuenta con 14 islas verdes y con el Centro de Almacenamiento Municipal (CAM), ubicado en los galpones del ferrocarril.

Allí trabajan tres empleados encargados de clasificar y compactar los materiales antes de su comercialización.

Bombasaro comentó que parte de los ingresos obtenidos por la venta de cartón y plástico permitió adquirir kits de semillas entregados durante octubre.

También mencionó la posibilidad de destinar futuras recuperaciones a la compra de árboles y equipamiento para espacios públicos.

Mantenimiento de la ciudad y costos municipales

Durante la entrevista también se analizaron las dificultades que enfrenta el área de Servicios Públicos, especialmente durante los meses de mayores lluvias y crecimiento del césped.

Bombasaro informó que actualmente trabajan cuatro cuadrillas destinadas al corte de pasto y reconoció que las condiciones climáticas pueden modificar la planificación semanal.

Además, señaló que el Municipio paga $10.000 por hora extra y sostuvo que se trata de uno de los valores más altos del sur santafesino, afirmación que no fue contrastada con otras municipalidades.

Según explicó, la administración busca distribuir los recursos disponibles para responder a los reclamos y afrontar las obligaciones salariales, incluido el pago del aguinaldo.

Prevención ante las lluvias y compromiso vecinal

En relación con el fenómeno de El Niño y la posibilidad de precipitaciones importantes, Bombasaro aseguró que se desarrollan tareas de limpieza de canales, cunetas y sectores considerados críticos.

También mencionó la entrega preventiva de bolsones de arena y el seguimiento de las condiciones meteorológicas junto con la Guardia Urbana.

La funcionaria pidió evitar que los residuos sean depositados en canales o desagües, ya que pueden obstruir el escurrimiento del agua.

Por otro lado, recordó que la basura domiciliaria debe sacarse de domingo a jueves, respetando los horarios del servicio.

En el cierre de la entrevista, invitó a los establecimientos que todavía no participan del circuito de reciclaje a comunicarse con el Municipio para recibir los bolsones y sumarse a la recolección semanal.