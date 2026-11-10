Villa Cañás se prepara para su primera llamada de candombe

Villa Cañás será escenario de su primera llamada de candombe el próximo sábado 14 de noviembre, una propuesta cultural organizada por la agrupación local Lacañá Candombe para celebrar sus cuatro años de actividad. La jornada reunirá a comparsas de Rosario, artistas locales y vecinos que podrán participar de manera libre y gratuita.

El anuncio fue realizado por el profesor de música Aníbal Quiroga y Sabrina Hernández, integrante del grupo, durante una entrevista en los estudios de FM Sonic 103.1, en el programa "El Primero de la Mañana", conducido por Oscar Canavese.

Un proyecto que comenzó con pocos integrantes

Quiroga explicó que Lacañá Candombe nació hace cuatro años como una iniciativa autogestiva, inicialmente conformada por dos o tres personas. Con el paso del tiempo, la agrupación fue incorporando participantes hasta alcanzar los 12 integrantes actuales.

El grupo interpreta candombe afro-uruguayo, una expresión musical y cultural vinculada con las comunidades afrodescendientes de la región del Río de la Plata.

La propuesta se desarrolla a partir de tres tipos de tambores: piano, chico y repique, instrumentos que cumplen distintas funciones dentro de la estructura rítmica.

Según relató Quiroga, durante estos años participaron en encuentros de percusión en Rosario y distintos puntos de Buenos Aires, experiencias que contribuyeron al crecimiento del proyecto.

Cómo será la primera llamada de candombe

La celebración tendrá lugar en el sector de avenida 50, en inmediaciones del predio mencionado por los organizadores como el de Mirta, donde se realizará el recorrido de las comparsas durante aproximadamente dos cuadras.

Las actividades comenzarán a las 17 con el temple de tambores, una instancia de preparación de los instrumentos. Posteriormente, alrededor de las 18, se iniciará el desfile.

Hernández adelantó que llegarán comparsas desde Rosario, acompañadas por sus cuerpos de baile y estandartes. También se prevé la participación de una murga de Villa Cañás y presentaciones de música en vivo.

"Van a venir comparsas de Rosario", señaló Hernández, quien destacó que el encuentro permitirá conocer una expresión cultural que incluye percusión, danza y desfile.

La entrada será gratuita y habrá servicio de buffet organizado por los integrantes del grupo.

Cuatro años de trabajo colectivo

Los organizadores explicaron que este será el segundo festejo de aniversario de Lacañá Candombe. El primero se realizó cuando la agrupación cumplió un año, en un espacio cerrado y con una convocatoria más reducida.

Esta vez, la decisión de trasladar la celebración a la calle representa un nuevo desafío organizativo para el grupo.

Durante la entrevista, Hernández también invitó a sumarse a quienes tengan interés en participar de las actividades de danza, una de las expresiones que acompaña tradicionalmente al candombe.

Quiroga, por su parte, destacó el carácter autogestivo de la agrupación y el trabajo realizado para establecer vínculos con músicos de otras ciudades.

Una propuesta abierta a toda la comunidad

La primera llamada permitirá que vecinos de Villa Cañás y localidades cercanas conozcan diferentes expresiones del candombe rioplatense, con la participación de agrupaciones que compartirán sus ritmos y formas de organización.