Los mercados argentinos comenzarán este lunes una nueva semana financiera con la atención concentrada en dos variables: la evolución del dólar y el comportamiento de los bonos soberanos, después de que el riesgo país terminara la última rueda en torno de los 650 puntos básicos.

El dólar oficial cerró el viernes a $1.540 para la venta en el Banco Nación, valor que funcionará como referencia inicial hasta que se actualicen las pizarras durante la jornada. En tanto, el dólar mayorista terminó en $1.520.

En el resto de los mercados cambiarios, Noticias Argentinas informó un cierre del dólar blue de $1.555, mientras que el MEP terminó en $1.550,88 y el contado con liquidación (CCL) en $1.624,38. Las cotizaciones pueden presentar pequeñas diferencias según la fuente y el horario de referencia y volverán a actualizarse con el inicio de las operaciones.

El otro dato que seguirá de cerca el mercado es el riesgo país. El indicador elaborado por JPMorgan quedó en la zona de los 650 puntos básicos, uno de los registros más altos del año.

Existe una diferencia entre las mediciones publicadas al cierre: Noticias Argentinas informó 650 puntos, mientras que TN señaló que el indicador llegó a 655. En ambos casos, los registros muestran una continuidad de la tendencia alcista observada durante las últimas semanas.

A fines de septiembre, el riesgo país había terminado en 607 puntos, luego de acumular una suba cercana al 19% durante ese mes. El 24 de septiembre todavía se encontraba por debajo de los 580 puntos.

El Gobierno atribuyó parte del movimiento reciente de los activos argentinos al contexto financiero internacional y al incremento de las tasas de referencia. Por otro lado, analistas del mercado también vienen siguiendo factores domésticos y las señales políticas como variables que pueden incidir sobre las cotizaciones.

En este marco, otro dato relevante pasa por las reservas del Banco Central. Según Noticias Argentinas, las reservas brutas finalizaron en US$48.289 millones, nuevamente por encima de los US$48.000 millones.

Además, el Banco Central retomó las compras en el mercado cambiario. TN informó que la entidad adquirió US$35 millones en la última rueda y acumuló compras por US$128 millones durante las primeras dos jornadas de octubre.

La primera rueda de la semana permitirá determinar si la estabilidad observada en el mercado cambiario puede sostenerse y, principalmente, si el riesgo país continúa escalando o comienza a retroceder desde los máximos alcanzados durante los últimos días.