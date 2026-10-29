Platense se convirtió en finalista de la Copa Argentina 2026 después de superar a Atlético Tucumán por 5-4 en la definición por penales, tras igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario en Salta. El equipo de Vicente López quedó a un partido de conseguir otro título y mantiene la expectativa de volver a disputar la Copa Libertadores.

El campeón del certamen federal accederá directamente a la edición 2027 del principal torneo continental de clubes. Sin embargo, el Calamar también podría tener una oportunidad de clasificación si termina como subcampeón, dependiendo de quién sea su rival y de cómo se distribuyan los cupos argentinos.

Boca, una pieza importante en las posibilidades de Platense

El otro finalista saldrá del cruce entre Boca Juniors y Banfield.

La situación del conjunto xeneize es particular porque continúa en competencia en la Copa Sudamericana, donde alcanzó la final, además de disputar el Torneo Clausura y mantenerse en los primeros puestos de la tabla anual.

Si Boca obtiene la Copa Argentina y también se consagra campeón de la Sudamericana o del Clausura, podría generarse una combinación que beneficie a Platense.

En ese caso, el Calamar tendría posibilidades de acceder a la Libertadores como subcampeón de la Copa Argentina, aunque la aplicación de ese mecanismo requiere confirmación reglamentaria.

Qué pasa si Boca consigue otro título

No todas las combinaciones de resultados favorecen directamente a Platense.

Si Boca obtiene una plaza continental por un campeonato y también ocupa un puesto clasificatorio en la tabla anual, el lugar que quede disponible podría trasladarse al siguiente equipo de esa clasificación.

Esto significa que la liberación de una plaza no implica necesariamente que el subcampeón de la Copa Argentina resulte beneficiado.

La diferencia está en el origen de los cupos y en las disposiciones que regulan su reasignación.

Argentina podría tener siete representantes

Otro escenario está relacionado con la Copa Sudamericana.

Si Boca conquista ese certamen, obtendría una clasificación continental por su condición de campeón internacional. Según la distribución habitual de plazas, ese acceso puede sumarse a los cupos nacionales y permitir que Argentina tenga siete representantes en lugar de seis.

Un antecedente mencionado por la fuente es la clasificación adicional generada por Lanús tras conquistar la Copa Sudamericana 2025.

Platense espera rival y mantiene abiertas sus posibilidades

Después de disputar la Copa Libertadores por primera vez en 2026, Platense tiene la oportunidad de regresar al torneo continental.

La vía más directa será ganar la Copa Argentina. En caso de perder la final, deberá esperar una combinación específica de resultados y la confirmación de los criterios reglamentarios.

Por ahora, el equipo de Vicente López ya tiene asegurada su participación en el partido decisivo y espera conocer si enfrentará a Boca o Banfield.