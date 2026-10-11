Belgrano derrotó 2-0 a Racing en el estadio Presidente Perón, por la fecha 12 del Torneo Clausura, y alcanzó el lote de punteros de la zona B con 22 puntos. Lucas Zelarayán abrió el marcador cerca del cierre del primer tiempo y Franco Vázquez aseguró la victoria en el quinto minuto de descuento del segundo.

El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski prolongó el buen momento que traía después de ganar el clásico cordobés frente a Talleres. Racing, conducido por Sebastián “Chirola” Romero, quedó en el decimotercer puesto del grupo, con 11 unidades en 12 presentaciones.

La diferencia empezó a construirse a los 40 minutos. Zelarayán combinó con Lucas Passerini mediante una pared en la puerta del área y sacó un zurdazo bajo y cruzado. La pelota pegó en el palo antes de ingresar y le dio la ventaja al visitante.

Belgrano había generado las primeras situaciones del encuentro. A los cinco minutos, Adrián Sporle avanzó por la izquierda, eludió a su marcador y remató de derecha apenas desviado. Poco después, un disparo lejano de Adrián Sánchez exigió una intervención de Facundo Cambeses.

Racing respondió a los 17 minutos con un intento de Gastón Lodico que se fue ancho. Sin embargo, el equipo cordobés volvió a acercarse: un cabezazo hacia atrás de Escudero estuvo cerca de terminar en gol en contra y, en la acción siguiente, Cambeses desvió al córner otro remate cruzado.

En el segundo tiempo, el local tuvo una oportunidad a los ocho minutos. Adrián “Maravilla” Martínez sostuvo la pelota ante la marca y habilitó con el pecho a Tomás Conechny, quien ensayó una tijera. Su remate picó y pasó cerca del segundo palo.

A los 25 minutos de esa etapa, una definición de Emiliano Rigoni terminó en la red, pero el gol fue anulado por una infracción de Zelarayán sobre Matías Zaracho. Belgrano mantuvo la ventaja mínima hasta los instantes finales y encontró nuevas oportunidades para ampliarla.

Con el tiempo reglamentario cumplido, Cambeses evitó el segundo tanto con una doble atajada, primero ante una llegada por izquierda y luego frente al remate de Santiago Longo. La resistencia del arquero terminó en el quinto minuto adicional: Vázquez combinó con Zelarayán y definió con efecto al primer palo para establecer el 2-0.

En la próxima fecha, Belgrano recibirá a River el domingo a las 20:15 en el Kempes. Racing también será local ese día: afrontará el clásico de Avellaneda ante Independiente desde las 14:45.

Leé también

Boca y Racing empataron 1-1 y siguen sin despegar en el Torneo Clausura

La cuarta fecha del Torneo Clausura comienza este viernes: días, partidos y horarios