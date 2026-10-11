Duendes consolidó su liderazgo en el Torneo Regional del Litoral 2026 al vencer como visitante a Universitario de Rosario por 38 a 30. La 16ª fecha, disputada el sábado 10 de octubre, dejó abierta la pelea por las semifinales: Estudiantes se acercó a la clasificación y los triunfos de Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER) y CRAI mantuvieron la presión sobre quienes ocupan los primeros cuatro puestos.

El conjunto de Las Delicias llegó a 61 puntos y sigue como el único equipo con el pasaje asegurado, conseguido en la jornada anterior. Con dos fechas por disputar, buscará terminar primero en la fase regular antes de las semifinales previstas para el sábado 7 de noviembre.

Uno de los resultados centrales de la jornada se registró en Fisherton. Estudiantes de Paraná derrotó a Jockey Club de Rosario por 34 a 29, sumó cinco puntos y alcanzó las 55 unidades. Así, quedó segundo y cerca de asegurar su presencia entre los cuatro mejores por segundo año consecutivo.

Jockey, pese a la derrota, obtuvo dos puntos y quedó con 52, la misma cantidad que Santa Fe Rugby. Ambos permanecen en zona de clasificación, aunque sus perseguidores redujeron la distancia y todavía quedan diez unidades en juego.

CRAI ganó el clásico de la capital provincial por 31 a 30 frente a Santa Fe Rugby. La victoria se resolvió en la última jugada y le permitió sumar bonus para llegar a 45 puntos. El resultado también impidió que su rival ampliara la ventaja en la lucha por un lugar en las semifinales.

GER consiguió una victoria con bonus en Venado Tuerto, donde superó al Jockey local por 31 a 27. Con ese triunfo también alcanzó los 45 puntos y quedó, al igual que CRAI, a siete de los dos equipos que cierran la zona de clasificación.

La próxima jornada tendrá un cruce directo entre GER y CRAI en el Parque Independencia. El perdedor quedará fuera de la pelea por las semifinales, mientras que el ganador necesitará además que otros resultados lo favorezcan para sostener sus posibilidades.

Detrás de ese grupo aparece Paraná Rowing, con 43 puntos. Completan la tabla Universitario de Rosario, con 33; Old Resian, con 28; y Jockey de Venado Tuerto, con 16. Este último jugará en Segunda División en 2027.

En la Copa de Oro, CRAR encabeza las posiciones con 14 puntos, seguido por Alma Juniors con 12, Universitario de Santa Fe con ocho, Logaritmo con seis, Los Caranchos con cinco y Provincial con uno. En la Copa de Plata lidera La Salle con 14; lo siguen Pampas con 11, GEP con ocho, San Nicolás Rugby con seis y Tilcara y Cha Roga con cinco.

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