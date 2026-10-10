Unión perdió 2-0 ante Defensa y Justicia en Santa Fe y quedó fuera de los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. El encuentro se disputó el viernes 9 de octubre, por la duodécima fecha, y se resolvió con dos goles sobre el cierre del primer tiempo.

Juan Gutiérrez abrió el marcador a los 43 minutos y César Pérez amplió la ventaja a los 45. El triunfo dejó al conjunto de Florencio Varela en el segundo lugar de la Zona A, como escolta de Instituto de Córdoba. Unión, en cambio, cayó al décimo puesto, fuera de los ocho que avanzan a la siguiente instancia.

La diferencia llegó en una ráfaga que condicionó el resto del partido. Gutiérrez convirtió con una definición desde el borde del área grande. Apenas dos minutos después, Pérez aprovechó una desatención de la defensa local y marcó el segundo con un remate cruzado.

Hasta ese tramo, Defensa había tomado precauciones. La ventaja conseguida antes del descanso le permitió afrontar el complemento con otro planteo: se replegó, cedió terreno y dejó la posesión en manos de Unión, que necesitaba descontar para volver a ponerse en partido.

El equipo santafesino no logró modificar el resultado. Tampoco pudo aprovechar la superioridad numérica que tuvo tras la expulsión de Santiago Sosa Yung. Defensa sostuvo los dos goles de diferencia y se llevó una victoria que lo mantuvo en zona de clasificación.

En la próxima jornada, Unión visitará a Deportivo Riestra con la necesidad de recuperar terreno en la tabla. Defensa y Justicia recibirá en Florencio Varela a Instituto, en un cruce entre los dos primeros de la Zona A.

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