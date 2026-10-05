Franco Colapinto ingresó en la recta final de la temporada 2026 de Fórmula 1 con un objetivo concreto: intentar acercarse al top 10 del Campeonato de Pilotos. Después de terminar 13° en el Gran Premio de Bahréin disputado excepcionalmente en Sepang, el argentino se mantiene 12° con 27 puntos y tiene por delante siete fechas para intentar escalar posiciones.

El piloto de Alpine protagonizó una recuperación en la última carrera. Debido a las penalizaciones acumuladas debió largar 21° y logró avanzar hasta el 13° lugar, aunque esa remontada no le permitió ingresar en la zona de puntos.

La pelea inmediata del argentino tiene como protagonistas a Arvid Lindblad y Pierre Gasly. El británico de Racing Bulls ocupa el 11° puesto con 38 unidades, mientras que el francés, compañero de Colapinto en Alpine, está décimo con 41.

De esta manera, Colapinto se encuentra a 11 puntos de Lindblad y a 14 de Gasly. Más arriba aparece Liam Lawson, noveno con 65 unidades, una diferencia considerablemente mayor cuando restan siete Grandes Premios.

FÓRMULA 1 · CAMPEONATO DE PILOTOS Colapinto va por el Top 10 El argentino está 12° y tiene por delante a Lindblad y Gasly. 10° Pierre Gasly Alpine 41 puntos 11° Arvid Lindblad Racing Bulls 38 puntos 12° 🇦🇷 Franco Colapinto Alpine 27 puntos A Lindblad -11 pts Al Top 10 -14 pts Quedan 7 fechas para el final de la temporada. Colapinto todavía tiene abierta la pelea por ingresar entre los diez mejores del campeonato. F1 2026 NOVEDADES DEL SUR

La disputa también tiene incidencia en el Campeonato de Constructores. Alpine ocupa el sexto lugar con 68 puntos y Racing Bulls está quinto con 90, por lo que existe una diferencia de 22 unidades entre ambas escuderías.

En este marco, Colapinto y Gasly mantienen una competencia interna por la clasificación individual, pero al mismo tiempo necesitan sumar para el objetivo colectivo de Alpine. Racing Bulls, con Lawson y Lindblad, aparece como el adversario directo en esa pelea.

Por detrás del argentino se encuentra Oliver Bearman. El piloto de Haas suma 20 puntos, siete menos que Colapinto. Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Esteban Ocon y Carlos Sainz aparecen más relegados en la clasificación.

La posición final de Colapinto no definirá su continuidad en la Fórmula 1. Alpine ya confirmó oficialmente que el argentino seguirá como titular durante la temporada 2027 junto a Gasly. Sin embargo, cerrar el campeonato dentro de los diez primeros representaría un avance deportivo en su primera temporada completa con la escudería francesa.

El próximo desafío será el Gran Premio de Singapur, que se disputará en el circuito callejero de Marina Bay. Además, será la última fecha de 2026 con formato Sprint, por lo que habrá más puntos disponibles durante el fin de semana.

Con siete fechas todavía por disputar, la diferencia con Gasly mantiene abierta la pelea por el décimo puesto.