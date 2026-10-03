Centenario perdió 92-82 ante Pergamino Básquet en su primer amistoso de preparación para la Liga Argentina de Básquetbol 2026/2027. El encuentro se disputó el último viernes en el estadio Mateo Migliore, en Venado Tuerto, y permitió al equipo de Víctor Daitch sumar rodaje antes del inicio de la competencia oficial.

La Fiebre debutará el viernes 16 de octubre frente a Tomás de Rocamora, como local. Antes tendrá una nueva prueba: el domingo 11 volverá a enfrentar a Pergamino, esta vez en el estadio Ricardo ‘Dorado’ Merlo. Centenario se prepara para disputar su tercera temporada consecutiva en la categoría.

Farid Celador fue el máximo anotador del conjunto venadense, con 21 puntos, seguido por Jacob Tryon, que aportó 19. Entre ambos sumaron 40 de los 82 puntos del equipo. Por el lado visitante, dirigido por el venadense Julián Pagura, Jeremías Ledesma encabezó el goleo con 20 tantos, mientras que Adriano Maretto y Federico Repetti convirtieron 15 cada uno.

El comienzo del partido fue parejo y con imprecisiones. Pergamino consiguió una pequeña ventaja y cerró el primer cuarto 20-16. En el segundo período mejoró la producción ofensiva de ambos equipos y Centenario encontró respuestas en Tryon y Celador para ganar ese tramo 24-22. Al entretiempo, la visita conservaba una diferencia de apenas dos puntos: 42-40.

El tercer cuarto resultó decisivo para el desarrollo del encuentro. Los dos equipos buscaron sumar desde el perímetro, pero Pergamino aprovechó mejor esos lanzamientos, con Ledesma como una de sus principales opciones ofensivas. El visitante se impuso 32-25 en ese segmento y llegó al último descanso con una ventaja de 74-65.

En el cierre, ambos ajustaron sus marcas y disputaron el cuarto de menor anotación de la noche. Pergamino ganó ese parcial 18-17 y sostuvo la diferencia hasta el 92-82 definitivo. Thiago Cosso y Federico Spinelli fueron los árbitros del encuentro.

Para la temporada, Centenario reúne jugadores que continúan en el club, incorporaciones y juveniles. El plantel está integrado por Messiah Jones, Jacob Tryon, Cristian Zenclussen, Gaspar Ruiz, Matías Aristu, Nicolás Rizzotti, Máximo Araujo, Farid Celador, Gonzalo Lozicki, Leyton Herrmann, Francisco Castelli, Mariano Forconi, Lucio De la Vega, Francisco Soria y Camilo Angeleri.

Daitch tiene como asistentes a Diego García y Ariel Molina. Ignacio Magnabosco está a cargo de la preparación física, mientras que Sebastián Coronel y Ramiro Foppoli son los kinesiólogos. Matías Montemaggi completa el equipo de trabajo como utilero. La próxima presentación amistosa será otra oportunidad para ajustar el funcionamiento antes del estreno ante Rocamora.

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