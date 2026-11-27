La Liga Venadense de Fútbol tendrá un fin de semana con partidos decisivos en varias categorías. El sábado 28 se disputarán las revanchas de semifinales de Reserva A, mientras que el domingo 29 se definirán los campeonatos en la Primera División femenina y se jugarán las vueltas de semifinales en la Primera A.

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El domingo a las 17:00, en la cancha de Jorge Newbery de Venado Tuerto, Sportivo Rivadavia y Racing Club de Teodelina definirán el título femenino. En el mismo escenario, Juventud Pueyrredón y Jorge Newbery disputarán el partido por el tercer puesto.

En Primera A, dos series llegan igualadas a sus partidos de vuelta. En Villa Cañás, Studebaker recibirá a Atlético Peñarol a las 17:00, tras un empate 1 a 1 en el encuentro de ida. Por otro lado, Unión y Cultura será local en Murphy frente a Sportivo Carmelense, luego de un 0 a 0 en el primer partido.

El sábado 28, en Reserva A, Teodelina FBC recibirá a Atlético Peñarol a las 18:00, y a las 19:00 Jorge Newbery de Venado Tuerto enfrentará a Unión y Cultura. Ambos equipos, Peñarol y Unión y Cultura, jugarán en ambas categorías durante el fin de semana.

Además, el domingo 29 comenzará la instancia de semifinales en Reserva B con los partidos de ida. Ciudad Nueva recibirá a Central Argentino, mientras que Sportivo María Teresa será local ante Centenario FBC, ambos encuentros a partir de las 17:00. Los cuatro equipos buscarán tomar ventaja en estos cruces iniciales, con las revanchas programadas para fechas posteriores.

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