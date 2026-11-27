El hockey regional tendrá una jornada de definiciones este sábado 28 de noviembre en Villa Cañás. Las instalaciones del Club Sportsman serán escenario de las finales y los encuentros por el tercer puesto del Torneo Unión del Centro (UDC), correspondientes a las categorías Sub 16 y Primera División.

La actividad comenzará a las 9 de la mañana con el enfrentamiento entre CEF 54 y Sportsman, que definirán el tercer puesto de la categoría Sub 16.

A partir de las 11, Studebaker y Jockey Club de Venado Tuerto se medirán en la final de la misma categoría. El conjunto verde tendrá la oportunidad de cerrar su participación en el certamen con un título.

Por la tarde será el turno de Primera División. Sportsman volverá a competir desde las 15, cuando enfrente a Jockey Club por el tercer puesto.

El cierre de la programación está previsto para las 17, con la final entre CEF 54 y Unión y Cultura, encuentro que definirá al campeón de Primera División.

De esta manera, Villa Cañás concentrará la definición de ambas categorías, con participación de los dos clubes de la ciudad y representantes del hockey.