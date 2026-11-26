The Big Show 2026 reunirá patinaje artístico y espectáculo en Rufino
El lunes 7 de diciembre a las 20:30, el predio de la Sociedad Rural de Rufino será escenario de The Big Show 2026, una gala que combinará patinaje artístico y espectáculo. La actividad mostrará el trabajo realizado durante el año por niñas, adolescentes y adultas que practican esta disciplina en la ciudad y localidades cercanas.
Foto: Redes sociales
La propuesta está dirigida por la profesora Alejandra Caris, quien viaja desde Venado Tuerto para entrenar a las deportistas. Además de Rufino, participan alumnas de San Gregorio y Diego de Alvear. Caris destacó que el evento busca superar lo convencional y presentar un espectáculo integral que combine técnica, destreza y expresión.
Uno de los principales atractivos será la presencia de Juan Segundo "Juanse" Rodríguez, patinador ubicado entre los diez mejores del mundo en su categoría. Rodríguez viene de obtener el octavo puesto en el Campeonato Mundial realizado en Paraguay y participará junto a las atletas locales.
El show incluirá además un Break Show y una puesta visual diseñada para transmitir emoción y energía. La organización informó que quedan pocas entradas anticipadas numeradas, que seguirán a la venta hasta la semana del evento, sujetas a disponibilidad.
Alejandra Caris, con 44 años de trayectoria deportiva y 34 en la docencia, comenzó a patinar a los tres años y compitió en Categoría B durante su adolescencia. En 2022 obtuvo el título de Técnica Universitaria en Deportes de Patinaje, consolidando su compromiso con el desarrollo de esta disciplina en la región.
The Big Show 2026 promete ser una jornada que refleje el crecimiento del patinaje artístico en Rufino y alrededores, con una combinación de talento local y nivel internacional.
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