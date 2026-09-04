Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games presentaron el tráiler de lanzamiento de Marvel’s Wolverine, uno de los próximos títulos exclusivos de PlayStation 5. El avance fue difundido durante el State of Play del 3 de septiembre y funciona como una de las últimas presentaciones del juego antes de su llegada al mercado.

Marvel’s Wolverine se estrenará el próximo 15 de septiembre y tendrá como protagonista a James “Logan” Howlett. El nuevo video combina escenas de la campaña con fragmentos de jugabilidad y permite observar nuevamente el sistema de combate cuerpo a cuerpo basado en las garras de adamantium del personaje.

La historia mostrará a Logan tres años después de abandonar el Equipo X, una fuerza operativa integrada por mutantes. El protagonista deberá regresar al grupo cuando la situación de su comunidad se complique por la aparición de una nueva amenaza.

En el centro del conflicto aparece Bolivar Trask, un empresario que impulsa la captura de mutantes y utiliza a los Reavers, mercenarios con modificaciones cibernéticas, para avanzar con sus objetivos. Jean Grey también tendrá participación en la campaña, junto con otros personajes conocidos del universo Marvel.

Además, entre los aliados y adversarios previamente presentados aparecen Mystique, Sabretooth, Omega Red y Deathstrike, mientras que la organización The Hand también tendrá presencia dentro de la historia.

El videojuego llevará a Logan por distintos escenarios. Canadá, las calles de Tokio y Madripoor, la nación ficticia del universo Marvel, forman parte de las locaciones confirmadas para una campaña que tendrá alcance internacional.

Insomniac Games, estudio responsable de los últimos títulos de Marvel’s Spider-Man, planteó para Wolverine una propuesta diferente. Según la información oficial, será una aventura de acción centrada en la historia, diseñada para un solo jugador y sin estructura de mundo abierto.

El sistema de combate tendrá una fuerte presencia de ataques a corta distancia, técnicas especiales y una mecánica de Rabia que permitirá potenciar las capacidades de Logan. También se podrán utilizar distintas adaptaciones para modificar determinadas características durante las peleas.

En este marco, el tráiler presentado durante State of Play no modifica la fecha prevista para el lanzamiento y funciona principalmente como un repaso de personajes, enfrentamientos y momentos de la campaña.

Marvel’s Wolverine llegará el 15 de septiembre de 2026 exclusivamente a PlayStation 5. La publicación del avance abre ahora la etapa final de promoción antes de que comiencen a conocerse los análisis y evaluaciones independientes del videojuego.