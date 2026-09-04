Huawei presentó una nueva generación de dispositivos durante un evento realizado en Múnich, Alemania, donde puso el foco en los relojes inteligentes, las funciones vinculadas con la salud y el deporte y una nueva tablet orientada al trabajo y la creación de contenidos. Entre los equipos anunciados aparecen las series Watch GT 7 y Watch 6, el Watch D3 y la MatePad Pro de 12 pulgadas.

Uno de los productos que concentró mayor atención fue el Huawei Watch D3, que incorpora un sistema para medir la presión arterial mediante una bolsa de aire mecánica integrada en la correa. El dispositivo permite realizar controles en reposo y antes y después de determinadas actividades físicas, además de configurar un monitoreo ambulatorio durante 24 horas.

El reloj posee certificación CE-MDR como dispositivo médico, según informó el fabricante. Sin embargo, Huawei señala que la disponibilidad de algunas prestaciones sanitarias varía según el país o región, un aspecto que debe ser tenido en cuenta al momento de evaluar su utilización.

Además, el equipo incorpora sensor de electrocardiograma, seguimiento del sueño, frecuencia cardíaca y otras métricas relacionadas con la actividad física. Su pantalla es AMOLED de 1,92 pulgadas y el peso de la caja ronda los 40 gramos.

Por otro lado, Huawei renovó su gama deportiva con los Watch GT 7 y GT 7 Pro. Los nuevos modelos incorporan herramientas para ciclismo, esquí y otras actividades al aire libre, junto con sistemas de localización y nuevas métricas de entrenamiento. Dependiendo de la versión, la autonomía declarada puede alcanzar hasta 21 días.

La compañía también mostró la MatePad Pro de 12 pulgadas, una tablet de 4,7 milímetros de espesor y 454 gramos de peso. El equipo cuenta con una pantalla OLED flexible PaperMatte, resolución 3K y una tasa de actualización de hasta 144 Hz.

Entre sus herramientas aparecen funciones de inteligencia artificial orientadas a productividad, compatibilidad con el M-Pencil Pro y aplicaciones para escritura, dibujo y tareas de oficina. Según la información oficial, el lápiz no forma parte de todas las configuraciones y puede requerir una compra adicional.

La presentación se completó con los auriculares FreeBuds Neo y los smartphones nova 16s y nova 16s Pro. Por el momento, la información analizada no permite confirmar precios ni fechas de llegada de toda esta nueva generación al mercado argentino.