Una etapa de crecimiento para el taekwondo local

El taekwondo de Villa Cañás atraviesa una nueva etapa luego de los exámenes realizados recientemente, en los que 30 alumnos lograron avanzar de cinturón tras varios meses de entrenamiento.

El profesor Diego Jauregui visitó los estudios de Sonic TV acompañado por su alumna Zoe Orciani, de 9 años, para participar de una nueva edición de Mano a Mano y contar cómo fue el proceso de preparación.

Jauregui explicó que los exámenes suelen realizarse cuando los alumnos están preparados, generalmente después de varios meses de práctica. En esta oportunidad, el grupo venía trabajando desde septiembre del año pasado hasta julio.

“Para ellos es un desafío enorme”, señaló el profesor, quien destacó que las evaluaciones incluyen aspectos físicos y también teóricos. Entre quienes rindieron hubo alumnos de distintas edades, incluida una niña de apenas cinco años.

Mucho más que aprender técnicas

Durante la entrevista, Jauregui remarcó que la enseñanza no se concentra únicamente en la parte deportiva. El taekwondo trabaja sobre cinco principios fundamentales: cortesía, integridad, autocontrol, perseverancia y espíritu indomable.

Estos valores también forman parte del seguimiento cotidiano de los alumnos. La asistencia, el comportamiento y la responsabilidad son considerados al momento de determinar si están preparados para rendir.

“Apuntamos a formar buenas personas, más allá de deportistas o gente que compita”, explicó Jauregui.

Zoe y un objetivo claro: llegar al cinturón negro

Zoe contó que comenzó a practicar taekwondo cuando tenía apenas tres años y que uno de los aspectos que más disfruta es compartir la actividad y esforzarse junto a sus compañeros.

“Siempre disfrutamos y siempre nos esforzamos para conseguir lo que queremos”, expresó durante la charla.

Consultada sobre cuál es su próximo gran objetivo dentro de la disciplina, no dudó: quiere llegar al cinturón negro.



El acompañamiento de las familias

Otro de los puntos destacados fue la importancia de las familias durante el proceso de formación.

Jauregui explicó que la reciente ceremonia de entrega de cinturones y diplomas permitió que padres y familiares conocieran qué aspectos se evalúan y comprendieran mejor el trabajo realizado durante las clases.

El profesor recordó además su propia experiencia, cuando necesitó viajar a otras localidades para continuar entrenando debido a que en Villa Cañás no había posibilidades de seguir avanzando en la disciplina.

Tres competencias en el horizonte

El grupo ya trabaja pensando en los próximos desafíos. Según adelantó Jauregui, tienen previstas tres competencias durante los próximos meses.

El calendario incluye un torneo nacional en Santa Rosa de Calamuchita durante septiembre, la tradicional Copa Ameghino en octubre y, para noviembre, una competencia internacional denominada Copa del Mundo en Punta del Este, Uruguay.

Las clases se desarrollan los lunes, miércoles y viernes por la tarde en Villa Cañás. Quienes quieran conocer la actividad pueden acercarse a observar una clase o comunicarse con Diego Jauregui y las redes de Taekwondo Villa Cañás.