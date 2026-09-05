El Gobierno de Santa Fe confirmó que la inversión destinada al Consorcio GIRSU Microregión 5A asciende a $440 millones. El equipamiento fue presentado esta semana en Firmat y será utilizado para mejorar la logística, el tratamiento y la disposición de los residuos sólidos urbanos generados por siete localidades del departamento General López.

La incorporación comprende nueve bateas con lona, un sistema hidráulico Roll Off montado sobre camión y una retroexcavadora. La iniciativa alcanza a Firmat, Villada, Cañada del Ucle, Gödeken, Berabevú, Chañar Ladeado y Cafferata.

El acto se realizó en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Firmat y contó con la participación del ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez; el intendente local y presidente del Consorcio GIRSU Microregión 5A, Leonel Maximino; y autoridades de las localidades que integran el esquema regional.

Uno de los principales objetivos de la incorporación es mejorar el traslado de los residuos desde cada localidad hasta la planta. El sistema Roll Off permite disponer bateas en diferentes puntos, cargarlas durante un determinado período y luego transportarlas mediante un mismo equipo hasta el centro regional.

Según indicó el Ministerio de Ambiente, esta modalidad busca reducir dificultades operativas y costos vinculados con el transporte, uno de los componentes centrales del funcionamiento de un sistema regional de residuos.

Durante la presentación, Estévez planteó que la problemática de los residuos requiere soluciones compartidas entre municipios, comunas y Provincia. Además, sostuvo que el fortalecimiento de los consorcios permite sostener inversiones e infraestructura que resultarían más difíciles de afrontar de manera individual.

El funcionario también señaló que el objetivo provincial es darle continuidad a este tipo de esquemas más allá de los cambios de gestión, incorporando progresivamente políticas vinculadas con tratamiento, recuperación y reciclaje.

Por otro lado, la inversión busca disminuir el volumen de residuos que finalmente debe ser enviado a disposición final. Ese impacto, sin embargo, deberá determinarse a partir de la evolución del sistema y de indicadores concretos sobre toneladas transportadas, materiales recuperados, costos y capacidad de procesamiento.

El Consorcio GIRSU Microregión 5A concentra distintas etapas de la gestión de residuos de las localidades asociadas y tiene como uno de sus puntos centrales la planta ubicada en Firmat. La incorporación del nuevo equipamiento amplía ahora su capacidad logística y operativa.

La próxima instancia será observar cómo se traduce la inversión en el funcionamiento cotidiano del sistema y qué reducción consigue generar tanto en los costos de traslado como en el volumen de residuos enviados a disposición final.