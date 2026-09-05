La tercera edición del Santa Fe Business Forum finalizó con más de 7.000 instancias de vinculación entre empresas, compradores internacionales y potenciales inversores, mientras comienza ahora una segunda etapa: determinar qué cantidad de esos contactos se convertirá finalmente en exportaciones, inversiones y contratos.

El encuentro, organizado por el Gobierno de Santa Fe a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, se desarrolló entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre. Según el balance difundido al cierre, participaron 250 compradores procedentes de 50 países y más de un millar de empresas.

Del total de vinculaciones, más de 5.200 correspondieron a entrevistas comerciales bilaterales y alrededor de 1.800 al Foro de Inversiones. Además, las delegaciones extranjeras participaron de 55 circuitos productivos y recorrieron más de 160 plantas industriales distribuidas en 60 localidades.

Los primeros números económicos requieren distinguir operaciones cerradas de posibles negocios futuros. Un relevamiento preliminar realizado sobre el 40% de las firmas participantes informó ventas directas por US$3,5 millones y cotizaciones formales por otros US$10,5 millones. Se trata de datos parciales y no del resultado definitivo del encuentro.

Por otro lado, el gobernador Maximiliano Pullaro indicó que una encuesta realizada previamente sobre el 35% de las empresas arrojaba cerca de US$15 millones en exportaciones y estimó que el movimiento comercial derivado del foro podría superar los US$40 millones. Esa cifra constituye por el momento una proyección oficial y no un volumen de operaciones ya concretadas.

Las reuniones abarcaron sectores como maquinaria agrícola, alimentos, lácteos, biotecnología, equipamiento médico, autopartes, construcción, tecnología, biocombustibles y manufacturas industriales. Además, participaron más de 40 fondos de inversión y empresas tecnológicas que buscaron financiamiento para distintos proyectos.

El Gobierno provincial sostiene que el objetivo del programa es facilitar el contacto directo entre productores locales y compradores internacionales y ampliar los mercados de exportación de Santa Fe.

Como contrapartida para evaluar el resultado integral de la iniciativa también aparece el costo de organización. La Nación informó que el Consejo Federal de Inversiones aportó $800 millones y que los compradores internacionales invitados tuvieron cubiertos gastos de traslado y estadía. El mismo medio recogió además testimonios directos de empresarios y compradores participantes.

En este marco, el balance económico definitivo dependerá del seguimiento de las negociaciones iniciadas durante los cinco días del encuentro. Las ventas inmediatas ya tienen un primer registro, mientras que las cotizaciones, inversiones y la proyección cercana a los US$40 millones deberán confirmarse durante los próximos meses.

Palabras clave: Santa Fe Business Forum, exportaciones, empresas santafesinas, inversiones, comercio exterior