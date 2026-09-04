Newell’s comenzó a vivir de manera intensa la previa de una nueva edición del clásico rosarino. Miles de simpatizantes rojinegros participaron este jueves del tradicional banderazo en el estadio Marcelo Bielsa, donde acompañaron al plantel que conduce Frank Darío Kudelka antes del partido del domingo frente a Rosario Central.

El encuentro se disputará desde las 14.45 en el Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Torneo Clausura. Newell’s será visitante y no contará con público propio en el estadio, por lo que la convocatoria en el Parque Independencia funcionó como el último encuentro masivo entre el equipo y sus hinchas antes del clásico.

🔥 ¡¡SE ENCIENDE EL COLOSO DEL PARQUE!! Impresionante fiesta de los hinchas de Newell’s en el banderazo previo al clásico de rosarino del próximo domingo. pic.twitter.com/UCd9kKcNDD — SportsCenter (@SC_ESPN) September 3, 2026

Las puertas del Coloso comenzaron a abrirse desde las 17 y, poco después de las 18.30, jugadores y cuerpo técnico ingresaron al campo de juego. Los futbolistas recorrieron distintos sectores de la cancha y saludaron a los simpatizantes, mientras desde las tribunas se sucedieron cánticos de apoyo y referencias al próximo encuentro ante Central.

Frank Darío Kudelka fue uno de los integrantes más reconocidos por el público durante la jornada. Según consignó La Capital, el entrenador recibió una de las mayores ovaciones cuando apareció sobre el césped junto a su plantel.

Además, Santiago Solari vivió su primer banderazo desde su llegada al club. El atacante, recientemente incorporado desde Racing, estuvo junto a sus nuevos compañeros y forma parte de las alternativas que maneja el cuerpo técnico para el encuentro del domingo. Su eventual titularidad fue mencionada por TyC Sports, aunque hasta el momento se trata de una versión no confirmada oficialmente.

🔴⚫ ¡¡ESTE DOMINGO SE JUEGA EL CLÁSICO ROSARINO EN EL GIGANTE DE ARROYITO Y NO PODÍA FALTAR EL BANDERAZO LEPROSO!! El plantel de Newell's saltó al campo de juego y el Coloso del Parque fue pura pasión... ¿Podrán ganarle a Rosario Central y darle una alegría a su gente? pic.twitter.com/3ofN4DnspD — SportsCenter (@SC_ESPN) September 3, 2026

La convocatoria tuvo también un componente histórico. El tradicional banderazo rojinegro cumple 30 años desde su primera realización y volvió a reunir a los hinchas antes del partido que concentra buena parte de la atención futbolística de Rosario.

En esta oportunidad hubo modificaciones en la distribución del público. La Tribuna Diego Armando Maradona no estuvo habilitada debido a la utilización de instalaciones vinculadas con los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los simpatizantes pudieron ubicarse en la Popular Lionel Messi y en la Platea Este.

En lo estrictamente deportivo, Newell’s buscará modificar una serie adversa frente a su rival. TyC Sports señala que acumula ocho clásicos sin vencer a Central, con seis derrotas y dos empates. El encuentro del domingo será una nueva oportunidad para cortar esa secuencia, esta vez en condición de visitante.