La Liga Venadense de Fútbol afrontará este fin de semana otra jornada con puntos importantes tanto en la Primera División A como en la B. La máxima categoría disputará el domingo 30 de agosto la fecha 21, sexta de las revanchas, mientras que el ascenso continuará con la segunda jornada de las Zonas Campeonato y la tercera de los Repechajes.

En Primera A, uno de los principales datos será la jornada libre de Racing Club. Teodelina FBC y la Academia comparten actualmente el liderazgo con 37 puntos, mientras que Studebaker aparece detrás con 35. Unión y Cultura suma 34 y Juventud Pueyrredón y Sportivo Carmelense tienen 32, por lo que la lucha permanece abierta.

Teodelina recibirá a Atlético San Martín y tendrá la posibilidad de quedar solo en la punta. Studebaker, por su parte, jugará en Villa Cañás frente a Jorge Newbery de Venado Tuerto. Además, Pueyrredón recibirá a Peñarol y habrá un duelo directo entre Sportivo Carmelense y Unión y Cultura.

La parte baja también concentra buena parte de la atención. Peñarol tiene 16 puntos; Juventud Unida y Sportivo Sarmiento, 17; General Belgrano, Deportivo San Jorge y Sportivo Rivadavia, 18; y Atlético Elortondo, 19. En este marco, sobresale el clásico de Santa Isabel entre Juventud Unida y General Belgrano, con ambos conjuntos separados por apenas una unidad.

La programación se completa con Atlético Elortondo-Deportivo San Jorge y Sportivo Rivadavia-Sportivo Sarmiento. Todos los encuentros del domingo tendrán Reserva desde las 13.30 y Primera a las 15.30.

En la Primera B, la Zona Campeonato A tendrá el clásico de María Teresa entre Nueva Era y Sportivo María Teresa, además de Central Argentino-Belgrano FBC. El conjunto de Sancti Spíritu lidera con 3 puntos, seguido por Central Argentino y Sportivo María Teresa con 1 y Nueva Era sin unidades. En el Campeonato B, Centenario encabeza con 3, Sportsman y Sportivo Sancti Spíritu tienen 1 y Ciudad Nueva todavía no sumó.

Por los Repechajes también habrá una fecha determinante. Jorge Newbery de Rufino y Matienzo llegan como líderes de la Zona C con 6 puntos. En la D, Independiente de Amenábar y Sacachispa tienen 4, seguidos por Los Andes y Náutico Melincué con 2, mientras Independiente de Villa Cañás y Belgrano de Rufino suman 1.

Con la competencia entrando en su tramo decisivo, cada resultado comenzará a modificar no solamente las posiciones sino también el panorama de ascensos, promociones y permanencia.