Preparar algo para acompañar el mate no necesariamente requiere una extensa lista de ingredientes. Una receta difundida por TN propone elaborar un bizcochuelo utilizando solamente un huevo y reemplazando la leche por agua, una alternativa pensada para quienes buscan resolver una merienda con productos básicos.

La preparación lleva una taza de azúcar, media taza de aceite, una taza de agua, dos tazas y media de harina leudante, un huevo grande y esencia de vainilla a gusto.

Qué ingredientes se necesitan

Para un molde redondo de aproximadamente 22 centímetros se necesitan:

1 huevo grande

1 taza de azúcar

1/2 taza de aceite

1 taza de agua

2½ tazas de harina leudante

Esencia de vainilla a gusto

El primer paso consiste en precalentar el horno a 180 °C y preparar el molde. Aunque la fórmula no lleva leche, la publicación original propone enmantecarlo y enharinarlo. Por ese motivo, quienes necesiten eliminar completamente los lácteos deberán utilizar otra alternativa para lubricar el recipiente.

Luego se bate el huevo junto con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y cremosa. A continuación se incorpora el aceite y posteriormente el agua, mezclando hasta integrar.

La harina leudante debe agregarse gradualmente, preferentemente tamizada, procurando que no queden grumos. Finalmente se suma la esencia de vainilla.

Cuánto tiempo necesita de horno

Una vez colocada la preparación en el molde, se cocina a 180 °C durante aproximadamente 35 a 40 minutos. El tiempo puede variar de acuerdo con las características de cada horno.

Una forma sencilla de comprobar la cocción es introducir un palillo en la parte central: si sale sin restos de masa húmeda, el bizcochuelo puede retirarse.

Según las recomendaciones de la receta, conviene evitar abrir el horno durante la primera etapa de la cocción. Además, tamizar la harina e incorporar los ingredientes sin trabajar excesivamente la mezcla puede contribuir a conservar el aire formado durante el batido.

Una vez fuera del horno, es conveniente esperar algunos minutos antes de desmoldarlo. La fórmula también admite variantes con ralladura de limón o naranja y, para quienes quieran una preparación diferente, chips de chocolate.

La receta tiene una ventaja práctica: utiliza cantidades sencillas de recordar y productos habituales. Sin embargo, el resultado final dependerá del batido, la temperatura real del horno y la calidad de los ingredientes utilizados.