Bizcochuelo sin leche y con un huevo: receta fácil y económica

Con ingredientes habituales de la cocina se puede preparar un bizcochuelo utilizando agua en lugar de leche. La fórmula requiere un solo huevo y unos 40 minutos de horno.
“¿Sabías que…?”03/09/2026Felipe AguileraFelipe Aguilera

Preparar algo para acompañar el mate no necesariamente requiere una extensa lista de ingredientes. Una receta difundida por TN propone elaborar un bizcochuelo utilizando solamente un huevo y reemplazando la leche por agua, una alternativa pensada para quienes buscan resolver una merienda con productos básicos.

La preparación lleva una taza de azúcar, media taza de aceite, una taza de agua, dos tazas y media de harina leudante, un huevo grande y esencia de vainilla a gusto.

la-receta-del-bizcochuelo-economico-que-se-hace-con-un-solo-huevo-y-sin-leche-imagen-creada-con-ia-7N6RQS5S2NCZZPFQ47T2S7KRCA

Qué ingredientes se necesitan

Para un molde redondo de aproximadamente 22 centímetros se necesitan:

  • 1 huevo grande
  • 1 taza de azúcar
  • 1/2 taza de aceite
  • 1 taza de agua
  • 2½ tazas de harina leudante
  • Esencia de vainilla a gusto

El primer paso consiste en precalentar el horno a 180 °C y preparar el molde. Aunque la fórmula no lleva leche, la publicación original propone enmantecarlo y enharinarlo. Por ese motivo, quienes necesiten eliminar completamente los lácteos deberán utilizar otra alternativa para lubricar el recipiente.

Luego se bate el huevo junto con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y cremosa. A continuación se incorpora el aceite y posteriormente el agua, mezclando hasta integrar.

La harina leudante debe agregarse gradualmente, preferentemente tamizada, procurando que no queden grumos. Finalmente se suma la esencia de vainilla.

Cuánto tiempo necesita de horno

Una vez colocada la preparación en el molde, se cocina a 180 °C durante aproximadamente 35 a 40 minutos. El tiempo puede variar de acuerdo con las características de cada horno.

Una forma sencilla de comprobar la cocción es introducir un palillo en la parte central: si sale sin restos de masa húmeda, el bizcochuelo puede retirarse.

Según las recomendaciones de la receta, conviene evitar abrir el horno durante la primera etapa de la cocción. Además, tamizar la harina e incorporar los ingredientes sin trabajar excesivamente la mezcla puede contribuir a conservar el aire formado durante el batido. 

Una vez fuera del horno, es conveniente esperar algunos minutos antes de desmoldarlo. La fórmula también admite variantes con ralladura de limón o naranja y, para quienes quieran una preparación diferente, chips de chocolate.

La receta tiene una ventaja práctica: utiliza cantidades sencillas de recordar y productos habituales. Sin embargo, el resultado final dependerá del batido, la temperatura real del horno y la calidad de los ingredientes utilizados.

Te puede interesar
Lo más visto
EJLCAWRV4BFM7CRU75LSOOORU4

Maidana y Broner volvieron a verse 13 años después

GASTON PAROLA
Deportes04/09/2026
El santafesino compartió una transmisión en Kick con su antiguo rival, volvió a ponerse los guantes y participó de una videollamada con Floyd Mayweather. También apareció la posibilidad de una revancha, aunque por ahora no existe ningún combate confirmado.
 
Boletín de noticias