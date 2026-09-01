La ciambella forma parte de la repostería casera italiana y es una de esas preparaciones que pueden encontrarse con numerosas variantes según la región o las costumbres familiares. Su característica más reconocible es la forma circular, generalmente obtenida con un molde que posee un tubo en el centro.

Se trata de una torta de textura aireada que suele consumirse durante el desayuno o la merienda. Limón, vainilla y azúcar impalpable conforman una de sus combinaciones más difundidas, aunque existen recetas con chocolate, naranja, café y otros ingredientes.

Para preparar una versión sencilla se necesitan 300 gramos de harina 0000, 180 gramos de azúcar, tres huevos, 100 gramos de manteca, 120 mililitros de leche, 16 gramos de polvo de hornear, ralladura de un limón, una cucharadita de esencia de vainilla, una pizca de sal y azúcar impalpable para terminar.

El procedimiento comienza precalentando el horno a 180 °C y preparando un molde circular con tubo central, previamente enmantecado y enharinado.

En un recipiente se colocan los huevos junto con el azúcar y se baten durante algunos minutos hasta obtener una mezcla clara, espumosa y con mayor volumen. Este paso resulta importante porque el batido incorpora aire y contribuye a la textura final.

Por otro lado, la manteca debe derretirse y dejarse entibiar antes de incorporarla gradualmente. Luego se agregan la leche y la esencia de vainilla.

El cuarto paso consiste en sumar la ralladura de limón. Además, se tamizan por separado la harina, el polvo de hornear y la sal antes de incorporarlos poco a poco a los ingredientes húmedos.

En esta instancia conviene mezclar únicamente hasta conseguir una preparación homogénea. Trabajar demasiado la masa después de añadir la harina puede afectar la textura buscada.

La mezcla se vuelca posteriormente en el molde y se cocina a 180 °C durante aproximadamente 35 a 40 minutos. Para comprobar el punto de cocción puede introducirse un palillo en la parte más gruesa: si sale limpio, la ciambella está lista.

Una vez retirada del horno debe reposar algunos minutos antes de ser desmoldada. Cuando se enfría puede completarse con azúcar impalpable sobre la superficie.

La receta admite distintas variantes. Puede acompañarse con frutas, mermeladas o cremas y también modificarse incorporando otros cítricos o ingredientes al preparado.

En este marco, no existe una única fórmula para elaborar la ciambella. Diferentes recetas italianas modifican las proporciones e incluso reemplazan la manteca por aceite. Lo que se mantiene es su perfil de preparación casera, su textura esponjosa y la tradicional presentación en forma de corona.