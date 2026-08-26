El romero es una de las plantas aromáticas más habituales en jardines, patios y balcones. Aunque se caracteriza por ser resistente, puede comenzar a perder color y presentar ramas secas por distintos problemas de cuidado.

Cuando esto ocurre, no siempre significa que haya que descartar la planta. Si todavía mantiene tallos verdes, existen posibilidades de recuperación.

El primer paso consiste en revisar cuidadosamente el romero y retirar únicamente las ramas que estén completamente marrones, secas y quebradizas. Para hacerlo se recomienda utilizar una tijera limpia y evitar cortar los sectores que todavía muestran tejido verde.

Una alternativa para sostener los tallos que permanecen vivos es colocar pequeñas estacas de madera o bambú alrededor de la planta. Luego pueden sujetarse las ramas con hilo o cordón suave, siempre con amarres flojos que no presionen los tallos.

Este sistema permite mantener las ramas ordenadas y acompañar su crecimiento mientras aparecen nuevos brotes.

También es importante controlar dónde se encuentra la planta. El romero necesita buena iluminación, ventilación y un suelo que elimine rápidamente el agua sobrante.

El riego, uno de los puntos fundamentales

Uno de los errores frecuentes frente a un romero que comienza a secarse es aumentar inmediatamente la cantidad de agua.

El exceso de humedad puede perjudicar las raíces, especialmente cuando la maceta no posee un drenaje adecuado o queda agua acumulada en el plato inferior.

Por eso, antes de volver a regar, conviene comprobar que los primeros centímetros de tierra estén secos.

Cómo colocar las estacas

Las estacas deben introducirse alrededor de la planta manteniendo cierta distancia del tallo principal para reducir el riesgo de dañar las raíces.

Después se identifican las ramas que todavía están verdes y se las puede sujetar suavemente, orientándolas hacia arriba o hacia los laterales sin doblarlas de manera brusca.

Los amarres deben revisarse periódicamente, ya que los tallos pueden engrosarse durante el crecimiento y el hilo podría terminar ejerciendo demasiada presión.

La presencia de sectores verdes será la principal señal para determinar si el romero todavía tiene posibilidades de recuperarse.