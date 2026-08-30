Un allanamiento realizado por Prefectura Naval Argentina en una vivienda de Brandoni al 1900, en la zona sur de Rosario, derivó en la investigación de dos efectivos de la Policía de Santa Fe que se encontraban dentro del inmueble al momento del procedimiento.

Cuando los agentes federales ingresaron al domicilio encontraron al hombre que era investigado y a dos integrantes del Comando Radioeléctrico de Rosario. Los policías estaban vestidos de civil y tenían consigo sus armas reglamentarias.

Durante la requisa se secuestraron 11 gramos de cocaína, 20 gramos de marihuana y elementos utilizados para fraccionar sustancias. Además, otros reportes periodísticos indicaron el hallazgo de $400.000 y cuatro teléfonos celulares.





El hombre investigado por la presunta venta de drogas quedó aprehendido. En cuanto a los dos policías, Asuntos Internos tomó intervención y el Gobierno de Santa Fe resolvió pasarlos a disponibilidad mientras continúa la investigación. También fueron secuestrados sus teléfonos celulares y se les practicaron estudios toxicológicos, cuyos resultados no habían sido informados públicamente.

Uno de los puntos centrales ahora será determinar qué hacían los agentes dentro de la vivienda. La versión difundida oficialmente sostiene que habrían concurrido al lugar para consumir estupefacientes. Sin embargo, esa circunstancia forma parte de la investigación y deberá ser corroborada con las medidas ordenadas por la Fiscalía.

Por otro lado, no está acreditado hasta el momento que los policías estuvieran trabajando en el punto de venta o participaran de la comercialización de drogas. Rosario3 informó que no surgieron, por ahora, elementos que permitan atribuirles intervención directa en esas maniobras.

La investigación también presenta diferencias en cuanto al encuadre judicial comunicado por distintas fuentes. Algunos reportes mencionaron una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que Cadena 3 informó además una investigación por presunto encubrimiento.

En este marco, la Fiscalía deberá analizar los teléfonos incautados, los resultados de los estudios realizados a los agentes y el resto de la evidencia para establecer si su presencia en el domicilio tuvo únicamente relación con un eventual consumo o si existió algún otro vínculo con la actividad investigada.