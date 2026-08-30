El presidente Javier Milei intensificó durante los últimos días su actividad en las redes sociales, con una sucesión de publicaciones críticas contra periodistas, economistas y dirigentes opositores, en momentos en que diferentes mediciones advierten una disminución de su protagonismo dentro de la conversación digital.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, durante una semana el mandatario superó las 350 publicaciones en X y utilizó expresiones como “simios”, “ensobrados”, “basura” y “corruptos”, entre otras. El aumento de la confrontación coincide con una discusión dentro del oficialismo sobre el alcance actual de su estrategia comunicacional.

Uno de los elementos centrales del debate es el informe “La Fatiga Digital”, publicado por la consultora Ad Hoc. El estudio sostiene que las menciones relacionadas con Milei se redujeron aproximadamente un 70% desde febrero de 2025, cuando el caso $LIBRA produjo uno de los mayores picos de conversación sobre el Presidente.

Los datos difundidos indican que Milei alcanzó alrededor de 13 millones de menciones en febrero de 2025, mientras que en junio de este año la cifra se ubicó cerca de los 3,7 millones. Además, las 15 cuentas libertarias de mayor presencia analizadas por la consultora registraron menor capacidad para generar interacciones e instalar temas.

El fenómeno también aparece en las entrevistas presidenciales realizadas en medios digitales cercanos al Gobierno. Una presentación en Carajo del 14 de mayo alcanzó aproximadamente 279.000 visualizaciones y otra realizada ese mismo día en Neura llegó a 155.000. Como comparación, una entrevista de diciembre de 2024 había superado los 1,4 millones de reproducciones.

Dentro del oficialismo existen diferentes explicaciones. Una de ellas atribuye parte de la caída a modificaciones en el funcionamiento de X, que favorecerían videos y contenidos originales frente al uso intensivo de citas y publicaciones compartidas. Esta explicación corresponde a fuentes libertarias y no fue confirmada oficialmente por la plataforma.

Por otro lado, distintos sectores relacionan la menor movilización digital con los cambios internos dentro de La Libertad Avanza. En particular, referentes de la denominada militancia digital cuestionan la pérdida de influencia de dirigentes vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo y el crecimiento de otros sectores dentro de la estructura oficialista.

También existe otra interpretación dentro del Gobierno: que Milei aumenta el nivel de confrontación cuando considera que recibe mayores cuestionamientos. Desde esa perspectiva, los mensajes recientes representarían una respuesta política y comunicacional frente a las críticas.

En cuanto a la imagen presidencial, la información original menciona mediciones cercanas a los 35 puntos, aunque no identifica las encuestas utilizadas ni precisa el indicador analizado. Por ese motivo, ese dato debe considerarse una versión no confirmada hasta contar con estudios específicos.

El desafío para el oficialismo será determinar si la reducción del impacto representa un cambio coyuntural de las plataformas o un desgaste más amplio de una estrategia digital que resultó central para el crecimiento político de Milei.