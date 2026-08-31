Firmat será este lunes 31 de agosto una de las nuevas escalas del Fuego Suramericano en su recorrido por la provincia de Santa Fe, a pocos días del comienzo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La actividad central se desarrollará entre las 14 y las 18 en el Playón del Ferrocarril, donde se instalará un Fan Fest abierto a la comunidad con diferentes propuestas deportivas, recreativas y tecnológicas.

Desde las 14, además, está previsto el recorrido de la Antorcha Suramericana por la ciudad. El punto de partida será la intersección de boulevard Colón y Ruta Provincial 93, mientras que el trayecto finalizará en boulevard Colón y Santa Fe, sector en el que se encuentra el Playón.

La iniciativa forma parte del tour provincial que lleva el Fuego Suramericano por distintas localidades santafesinas antes del inicio de la competencia continental. Este domingo, la llama pasó por Venado Tuerto y posteriormente continuará su recorrido por el territorio provincial.

En Firmat, quienes se acerquen al Playón podrán participar de experiencias inmersivas, e-games, simuladores y propuestas de realidad virtual. Además, habrá estaciones de mini-golf, fútbol-tenis, actividades artísticas y otras alternativas vinculadas con el deporte y el entretenimiento.

La convocatoria está planteada como una actividad para todas las edades y busca acercar a las ciudades que no serán sede al clima previo de los Juegos.

El Fuego Suramericano comenzó su recorrido luego de ser encendido en Tiwanaku, Bolivia, y posteriormente trasladado a la Argentina. Durante las últimas semanas pasó por diferentes puntos de Santa Fe como parte de una iniciativa que contempla los 19 departamentos provinciales.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzarán el sábado 12 de septiembre y finalizarán el 26. Las sedes principales serán las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Según la información oficial difundida por la organización, participarán más de 4.000 atletas provenientes de 15 países, quienes competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

En este marco, la llegada de la Antorcha a Firmat permitirá que la comunidad participe de la previa de una competencia que tendrá como escenario principal a la provincia durante dos semanas.

La actividad de este lunes comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 18, con el Playón del Ferrocarril como punto central de las propuestas y el recorrido de la llama como uno de los momentos destacados de la jornada.