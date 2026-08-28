Las cuotas de la medicina prepaga volverán a aumentar durante septiembre, con porcentajes que oscilarán entre el 1,9% y el 3,11%, de acuerdo con la empresa, el tipo de cobertura y, en determinados casos, la región del país.

Los nuevos valores llegan después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara una inflación del 2,1% para julio. De esta manera, algunos de los planes anunciados quedarán por debajo de esa variación, mientras que otros la igualarán o superarán.

Según los datos difundidos por Agencia Noticias Argentinas, OSDE aplicará incrementos de entre 1,9% y 2,3%, mientras que Omint llegará al 2,9%. Galeno tendrá actualizaciones de entre 2,3% y 2,8%, el Hospital Alemán del 2,36% y el Hospital Italiano del 2,1%.

En el caso de Swiss Medical existe una diferencia entre las cifras publicadas por distintos medios. Agencia Noticias Argentinas e Infobae informaron un incremento del 3,11%, mientras que otras publicaciones consignaron un 2,2% para esa compañía y ubicaron el 3,11% como máximo en determinados planes de Sancor Salud.

Ante esa diferencia, el porcentaje específico deberá confirmarse de acuerdo con la comunicación recibida por cada afiliado y el cuadro correspondiente a su plan.

La Superintendencia de Servicios de Salud dispone de un sistema público donde las empresas de medicina prepaga deben informar sus cuadros tarifarios. El propio organismo advierte que los valores declarados pueden no coincidir exactamente con lo que finalmente paga cada usuario, debido a descuentos o bonificaciones comerciales.

En cuanto a la evolución durante 2026, la fuente original señala que las cuotas acumularon, en promedio, incrementos de entre 20% y 21% desde enero, mientras que la inflación general acumulada informada para los primeros siete meses fue del 19,3%.

Esto implica que la diferencia se ubicaría entre 0,7 y 1,7 puntos porcentuales, según qué extremo del rango de aumentos de las prepagas se utilice para la comparación.

Además, según los datos difundidos, abril, mayo y junio fueron los meses en los que el promedio de los aumentos del sector superó la inflación mensual correspondiente.

En este marco, los afiliados deberán revisar la comunicación enviada por su empresa para conocer el porcentaje efectivo que se aplicará durante septiembre, ya que no existe un aumento único para todo el sistema de medicina privada.

La actualización de las prepagas se suma a otros incrementos previstos para septiembre en transporte, colegios privados y distintos servicios, lo que volverá a modificar los gastos mensuales de los hogares.