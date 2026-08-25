Investigan si jefes de Microtráfico protegían a un presunto traficante

Los detenidos son Danilo Grossi y Brian Duclo, quienes se desempeñaban como jefe y subjefe, respectivamente, de la dependencia encargada de intervenir en investigaciones vinculadas con la venta de estupefacientes a pequeña escala.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la investigación busca establecer si existió una presunta protección policial destinada a favorecer las actividades de una persona investigada por tráfico de drogas en el sur santafesino.

Se trata, hasta el momento, de una hipótesis investigativa que deberá ser acreditada judicialmente. Grossi y Duclo no tienen responsabilidad penal determinada y resta conocer formalmente los delitos que la Fiscalía pretende atribuirles.

El procedimiento realizado este martes incluyó seis allanamientos. Cuatro tuvieron lugar en Venado Tuerto, uno en General Lagos y el restante en Carreras.

Uno de los elementos que podría resultar relevante para el avance de la causa es el material contenido en los teléfonos celulares. Los investigadores secuestraron no solamente los dispositivos pertenecientes a Grossi y Duclo, sino también los de todos los integrantes de la División Microtráfico.

La investigación es desarrollada mediante un trabajo conjunto entre fiscales provinciales y federales. En el ámbito santafesino intervienen Ana Belén Stampella y Luis Lagioia, mientras que por el Ministerio Público Fiscal de la Nación participan Federico Reinares Solari, Daniel Ghiorzi y Rocío Estrada.

En este marco, también se analiza el alcance que podrían tener los hechos investigados sobre la actividad previa de la dependencia. Una de las posibilidades mencionadas es revisar investigaciones anteriores en las que hayan tenido intervención los funcionarios detenidos. Esa eventual revisión dependerá de los elementos que surjan de la causa.

Además, no se descarta que el expediente pueda alcanzar a otras personas, aunque hasta el momento no fueron determinadas nuevas responsabilidades.

La audiencia imputativa de Grossi y Duclo está prevista, en principio, para el miércoles 2 de septiembre. Esa instancia será central para conocer formalmente cuáles son los hechos y figuras penales que la Fiscalía pretende atribuirles y qué evidencia sostiene la acusación.

Por otro lado, el Gobierno provincial anunció una reorganización de la División Microtráfico de Venado Tuerto.

La investigación continúa abierta y las pericias sobre los elementos secuestrados podrían determinar los próximos pasos de una causa que puso bajo investigación a quienes tenían como función intervenir precisamente en la persecución del comercio minorista de drogas.