La Justicia santafesina investiga la muerte de un niño de 6 años que fue encontrado sin vida durante la tarde del miércoles en una vivienda de la ciudad de San Justo, en el centro-norte de la provincia de Santa Fe.

El menor fue identificado como Isan Aguirre y fue hallado en una casa ubicada sobre calle Sylvestre Begnis, en el barrio Reyes, luego de un llamado al servicio de emergencias.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Daniela Montegrosso, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso la detención de la madre del niño, una joven de 22 años identificada por sus iniciales R.M.

La medida forma parte de las actuaciones iniciales del caso y, por el momento, no se informó oficialmente cuál habría sido la causa de la muerte ni qué responsabilidad podría corresponderle a la mujer.

Entre las diligencias ordenadas por la Fiscalía se encuentra la realización de la autopsia, considerada una prueba central para determinar cómo se produjo el fallecimiento.

Durante la mañana de este jueves estaba prevista una conferencia de prensa del Fiscal Regional de la Primera Circunscripción, Jorge Nessier, junto a la fiscal Montegrosso. Hasta las últimas publicaciones periodísticas disponibles, la causa del fallecimiento continuaba pendiente del resultado de los estudios forenses.

La investigación continúa y se aguardan precisiones oficiales del Ministerio Público de la Acusación.