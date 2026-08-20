Olimpia BBC consiguió una nueva victoria en el Torneo Clausura Pre-Federal de la Asociación Venadense de Básquet al imponerse este miércoles por 64-57 frente a Deportivo Atenas, como visitante, en el encuentro que ambos tenían pendiente correspondiente a la primera fecha del certamen.

El conjunto dirigido por Manuel García construyó buena parte de la diferencia durante la primera mitad. Con presencia en el juego interior a través de Leandro Gerez y Facundo Varela y aportes ofensivos de Bautista Bazzetti, Manuel Sagardía y Damián Palacios, la visita cerró el primer cuarto adelante por 22-9.

Atenas intentó equilibrar el desarrollo durante el segundo período y aumentó su producción ofensiva, aunque Olimpia volvió a quedarse con el parcial, esta vez por 16-14. De esa manera, el equipo de barrio San Martín llegó al descanso largo con una ventaja de 38-23.

El panorama se mantuvo durante el tercer cuarto. Olimpia administró la diferencia, amplió la rotación y se impuso 14-10 en esos diez minutos para ingresar al último período con 19 puntos de ventaja: 52-33.

El cierre mostró otra dinámica. Atenas encontró respuestas ofensivas principalmente mediante Bautista Peralta y aprovechó también la presencia de una formación más joven en Olimpia. El local se quedó con el último cuarto por 24-12 y redujo considerablemente la distancia, aunque no consiguió poner en riesgo el resultado final.

Finalmente, Olimpia cerró la noche con triunfo por 64-57 y sumó otra victoria en el comienzo del Clausura.

En el conjunto ganador, Manuel Sagardía terminó como principal anotador con 15 puntos. Damián Palacios, Facundo Varela y Leandro Gerez aportaron 11 cada uno, mientras que Bautista Bazzetti agregó cinco.

Por el lado de Atenas, Bautista Peralta fue el goleador del partido con 21 unidades. Andrés Sollberg finalizó con 13 y Alex Rodríguez convirtió 11.

El resultado permite además completar uno de los encuentros que había quedado postergado en el inicio del campeonato. Olimpia venía de superar 83-53 a Atlético Elortondo, mientras que Atenas había comenzado su participación con una victoria 66-58 frente a Club Ciudad.

Síntesis

Deportivo Atenas 57: Rusinek 0, García 0, Peralta 21, Sollberg 13, Arancibia 0, Benetti 1, Rodríguez 11, Pericich 0, Infante 4, Fernández 2, Galeano 3 y Rébora 2. DT: Sergio Pugliese.

Olimpia BBC 64: Silva 2, García 0, Rabolini 0, Cortes 1, Amaya 4, Piuma 4, Palacios 11, Sagardía 15, Bazzetti 5, Gerez 11, Varela 11 y Bianchi 0. DT: Manuel García.

Parciales: 9-22, 23-38, 33-52 y 57-64.

Árbitros: Ariel Guzmán y Mario Longhi.