El Gobierno de Santa Fe presentó este martes en Reconquista un nuevo balance de las medidas implementadas para afrontar las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño, con énfasis en obras hídricas, coordinación con municipios y comunas, preparación sanitaria y acciones destinadas al sector productivo.

La exposición fue encabezada por la vocera provincial, Virginia Coudannes, junto con funcionarios de Protección Civil, Obras Públicas y Desarrollo Productivo. El eje central estuvo puesto en la necesidad de que las intervenciones provinciales se complementen con planes de contingencia y trabajos preventivos desarrollados por cada localidad.

El escenario climático tiene respaldo en los organismos meteorológicos. El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante agosto las condiciones del Pacífico son consistentes con una fase de El Niño y ubicó cerca del 100% la probabilidad de continuidad durante el trimestre agosto-septiembre-octubre. NOAA, por su parte, informó que el fenómeno se está fortaleciendo y estimó en más del 90% la posibilidad de que alcance una intensidad muy fuerte durante los próximos meses.

En este marco, Coudannes sostuvo que la Provincia comenzó a desarrollar obras preventivas desde 2024 y destacó trabajos sobre defensas, canales, alcantarillas y alteos. Según informó el Gobierno santafesino, actualmente existen 21 obras consideradas estratégicas en los tres departamentos del norte provincial.

Además, la administración provincial indicó que mantiene 72 obras urbanas, 220 convenios con municipios y comunas mediante la Dirección Provincial de Vialidad, 51 acuerdos vinculados con agua y saneamiento y otros 600 correspondientes a Vivienda y Urbanismo.

Federico Sieber, subsecretario de Obras y Gestión Territorial, señaló que se intervinieron alrededor de 259 kilómetros de canales, con una inversión informada de $20.000 millones. También aseguró que el desembolso acumulado en obras hídricas ronda los $132.000 millones. Estas cifras corresponden al balance presentado por la Provincia.

Por otro lado, el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, destacó la conformación de juntas locales para articular las tareas entre municipios, comunas, organizaciones e instituciones ante una eventual emergencia.

La estrategia alcanza además al sistema sanitario. Durante agosto se realizaron capacitaciones para preparar hospitales y centros de salud frente a posibles evacuaciones, interrupciones de servicios o problemas sanitarios asociados con anegamientos y crecidas.

En el sector productivo, Ignacio Mántaras señaló que las medidas se concentran en el manejo del suelo, el agua y los bosques para aumentar la capacidad de respuesta de los establecimientos rurales.

El desafío para los próximos meses será determinar cómo responderán estas intervenciones ante un escenario de precipitaciones superiores a las habituales y qué capacidad tendrán los gobiernos locales para sostener los planes de contingencia.