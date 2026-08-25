Pullaro destacó el trabajo de 400 empresas para los Suramericanos

A pocas semanas del inicio de los Juegos Suramericanos 2026, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este martes en la ciudad de Santa Fe un reconocimiento a más de 400 empresas que participaron en las obras, el equipamiento, la logística y diferentes servicios necesarios para la realización de la competencia.

La actividad tuvo lugar en ATE Casa España y reunió a funcionarios provinciales, intendentes y representantes del sector privado.

Durante el encuentro, Pullaro puso el foco en la articulación entre el Estado y las empresas para cumplir con el cronograma previsto. "Demostramos que el Estado puede trabajar con el sector privado en grandes desafíos y cumplirlos", sostuvo el mandatario.

Los XIII Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre y tendrán como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela. La organización implicó la construcción y renovación de infraestructura deportiva, urbana y habitacional que, según plantea el Gobierno provincial, permanecerá en funcionamiento después de la competencia.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, indicó que fueron ejecutadas 21 obras de infraestructura deportiva y destacó que los trabajos debieron realizarse bajo plazos específicos para llegar al inicio del certamen.

Por otro lado, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, resaltó el papel de las empresas involucradas en la preparación del evento, mientras que el secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano, señaló que la infraestructura constituye parte del legado que quedará en la provincia.

Pullaro también vinculó los Juegos con una estrategia de posicionamiento turístico. Según indicó durante el acto, existen más de 900 periodistas nacionales e internacionales acreditados para cubrir la competencia.

Representantes del sector privado también expusieron durante la jornada. Carolina Haymes, de Adecoagro, destacó la posibilidad de que las inversiones permanezcan disponibles para la sociedad después del evento. César Lecruit, de Alca Ingeniería, explicó que las intervenciones en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo y el nuevo Centro de Tiro Deportivo debieron ajustarse a estándares internacionales.

En este marco, el desafío para la Provincia será que la infraestructura construida y renovada mantenga actividad una vez finalizada la competencia. El Gobierno sostiene que los nuevos espacios permitirán recibir posteriormente acontecimientos deportivos, culturales, artísticos y musicales.

Los Juegos comenzarán el 12 de septiembre y serán una de las principales competencias internacionales organizadas por Santa Fe durante 2026.