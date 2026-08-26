Una investigación judicial que alcanzó a la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto tuvo este martes uno de sus operativos en la localidad de Carreras.

El procedimiento formó parte de seis allanamientos realizados en distintos puntos de la provincia y que derivaron en la detención del jefe y el subjefe del área de Microtráfico con asiento en Venado Tuerto.

De acuerdo con la información difundida, cuatro de los allanamientos se concretaron en Venado Tuerto, uno en General Lagos, departamento Rosario, y el restante en Carreras, dentro del departamento General López.

Las medidas alcanzaron las viviendas de los dos responsables de la división y domicilios vinculados a los integrantes del área que se encuentra bajo investigación.

Durante los procedimientos, a los dos jefes policiales detenidos les fueron secuestrados sus teléfonos celulares. También se incautaron los dispositivos de los demás integrantes de la División Microtráfico de la PDI venadense.

Una investigación conjunta

Las diligencias fueron solicitadas por los fiscales de la Fiscalía Regional de la Tercera Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación, Ana Belén Stampella y Luis Lagioia.

La investigación se desarrolla mediante un Equipo Conjunto de Investigación integrado por el MPA y representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación con sede descentralizada en Venado Tuerto.

Por la Justicia Federal intervienen los fiscales Federico Reinares Solari, Daniel Ghiorzi y Rocío Estrada.

Hasta el momento, la información difundida confirma las detenciones y los secuestros realizados durante los allanamientos. Las responsabilidades penales y el alcance de las acusaciones deberán determinarse durante el avance de la investigación judicial.

La causa tiene especial impacto en el sur santafesino debido a que involucra a quienes estaban al frente de una división policial encargada de intervenir en investigaciones vinculadas al microtráfico de drogas en la región.