El médico veterinario Eugenio Orsi analizó en FM Sonic la situación de los perros sueltos en Villa Cañás y remarcó que se trata de una problemática que requiere una respuesta integral, donde las castraciones deben complementarse con un mayor compromiso de los propietarios.

“Primero que es un tema de salud pública”, señaló Orsi durante la entrevista, al recordar que existen enfermedades zoonóticas capaces de transmitirse de los animales a las personas. A partir de allí, planteó la necesidad de respetar las normas de bienestar animal y avanzar en una mayor concientización sobre la tenencia responsable.

Las castraciones no alcanzan por sí solas

Orsi consideró positiva la política municipal de castraciones, aunque aclaró que no existe una única herramienta capaz de solucionar el problema.

Según explicó, además de controlar la reproducción, cada propietario debe hacerse responsable de dónde permanece su mascota, cómo sale a pasear, sus condiciones de cuidado y la posibilidad de que genere riesgos para terceros.

Durante el programa, una vecina planteó su preocupación por la existencia de jaurías en algunos barrios, que generan temor al momento de salir a caminar. Orsi reconoció que la situación existe y contó que él mismo encuentra grupos de cuatro, cinco o hasta siete perros sueltos cuando recorre diferentes sectores de la ciudad.

El veterinario señaló que el Municipio cuenta con una guardería canina, aunque advirtió que trasladar permanentemente animales hacia ese espacio tampoco constituye una solución definitiva.

“El tema es que no tiene que haber perros [sueltos] y cada uno nos tenemos que hacer responsables de nuestros perros”, expresó.

También mencionó otros riesgos asociados con los animales que permanecen en la calle, como mordeduras o accidentes provocados cuando perros se cruzan frente a motocicletas, bicicletas o peatones.

La rabia continúa siendo un riesgo

Consultado acerca de la rabia, Orsi rechazó la idea de que sea una enfermedad perteneciente al pasado y recordó que está provocada por un virus y presenta una elevada mortalidad.

En ese contexto, destacó la importancia de continuar con los controles sanitarios y la vacunación antirrábica.

Una veterinaria que cambió profundamente

Durante la conversación en FM Sonic, Orsi también repasó la transformación que experimentó la medicina veterinaria durante sus más de tres décadas de actividad profesional.

Recordó que cuando comenzó a trabajar prácticamente no existían las especialidades que actualmente pueden encontrarse en pequeños animales, como traumatología u oftalmología, mientras que el mercado de alimentos balanceados y productos destinados a mascotas también experimentó un enorme crecimiento.

En el ámbito rural, destacó especialmente los avances en genética, alimentación, sanidad y manejo, los cuatro pilares que, según explicó, determinan buena parte de la eficiencia de la producción animal.

Entre las nuevas tecnologías mencionó la inseminación artificial a tiempo fijo, los ecógrafos para determinar preñez, los trasplantes embrionarios y los sistemas de identificación electrónica del ganado.

Para Orsi, todos esos avances obligan al profesional a capacitarse permanentemente.

“Si tuviera que volver a estudiar otra vez, empiezo Veterinaria otra vez”, afirmó al referirse a una profesión que continúa ejerciendo en diferentes ámbitos.

Además de su actividad rural, Orsi se desempeña en el área de Bromatología de la Municipalidad de Villa Cañás, participa de la estructura sanitaria vinculada a la lucha contra la fiebre aftosa y desarrolla tareas docentes vinculadas con la producción animal.