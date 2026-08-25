La Asociación de Bomberos Voluntarios de Firmat abrió una nueva convocatoria destinada a personas interesadas en iniciar el proceso de formación para incorporarse al Cuerpo Activo de la institución.

La inscripción se realiza de manera digital mediante el sitio oficial de Bomberos de Firmat. Según informó Región 360, los interesados tendrán tiempo hasta el 5 de septiembre para completar la postulación, aunque esa fecha límite no aparece actualmente visible en el formulario oficial consultado.

Entre las condiciones establecidas se encuentra tener entre 18 y 45 años y no poseer antecedentes penales. En caso de avanzar en el proceso de selección, la institución solicitará el certificado correspondiente. Además, el formulario oficial establece como requisito mínimo contar con estudios secundarios completos.

La convocatoria está orientada a vecinos de Firmat y su zona de influencia que tengan disponibilidad para capacitarse y participar regularmente de las actividades del cuartel. No es necesario contar previamente con experiencia en emergencias, seguridad, salud o rescate.

El proceso de formación demanda una participación sostenida. Los aspirantes deberán cursar una vez por semana contenidos teóricos y prácticos correspondientes al programa bomberil. Por otro lado, tendrán que incorporarse dos veces por semana a las tareas de orden interno del cuartel.

Además, una vez por mes deberán trasladarse junto con la institución a diferentes cuarteles que integran la regional para realizar evaluaciones de las materias cursadas.

El programa de capacitación incluye ocho áreas principales. Entre ellas se encuentran técnicas de combate de incendios y utilización de agua, rescate vehicular, trabajo con cuerdas y rescate en altura, primeros auxilios y atención prehospitalaria.

También contempla intervención frente a materiales peligrosos, legislación y organización del sistema bomberil, psicología aplicada a situaciones de emergencia y sistemas de comunicaciones y comando de incidentes.

El formulario solicita, además de los datos personales, información sobre estudios, ocupación, disponibilidad horaria, licencia de conducir y antecedentes vinculados con tareas de emergencia. También incluye preguntas relacionadas con las razones que motivan al aspirante a incorporarse.

La postulación representa el primer paso del proceso y no implica un ingreso automático: Bomberos Voluntarios de Firmat evaluará los datos recibidos y posteriormente contactará a quienes continúen en la selección.

Inscripción oficial: Formulario para sumarse a Bomberos Voluntarios de Firmat