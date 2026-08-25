Boca todavía analiza la posibilidad de sumar un defensor central y Francisco Álvarez, actualmente en Argentinos Juniors, continúa entre los nombres vinculados con el club. Sin embargo, el propio futbolista aclaró que hasta el momento no recibió ningún contacto y desmintió que exista un avance personal para concretar su llegada.

“Me mandan todo el tiempo las noticias, pero conmigo no se han comunicado, no estoy enterado de nada”, explicó el marcador central de 26 años. Además, negó conocer la existencia de ofertas y aseguró que actualmente está concentrado en Argentinos. De todas maneras, reconoció que representa “un orgullo” que Boca se interese en él.

La búsqueda responde a un pedido de Rodolfo Arruabarrena. Después del empate ante Racing, el entrenador volvió a referirse al mercado y dejó en claro que pretende una incorporación únicamente si considera que puede mejorar las alternativas disponibles en el plantel.

“Él sabe lo que necesito”, expresó el Vasco al hablar de las conversaciones que mantiene con Juan Román Riquelme. El DT busca un marcador central y Álvarez aparece entre los futbolistas analizados por sus características para iniciar el juego desde la última línea.

En este marco, diferentes medios sostienen que Boca evalúa presentar una propuesta a Argentinos Juniors. Cadena 3 informó que el ofrecimiento podría alcanzar los US$5 millones, mientras que la cláusula del jugador estaría cercana a los US$7 millones. Por el momento, esas cifras constituyen una versión no confirmada oficialmente por ninguno de los clubes.

Además, el escenario contractual fortalece la posición de Argentinos en cualquier eventual negociación. Álvarez renovó en marzo y mantiene vínculo con la institución de La Paternal hasta el 31 de diciembre de 2029.

Boca, por otro lado, confirmó este lunes la cesión de Marcelo Weigandt a Liga de Quito. La operación es relevante porque el reglamento permite incorporar hasta el 2 de septiembre a las 18 a los clubes que cumplan los requisitos previstos por AFA luego de transferir futbolistas al exterior. La normativa establece condiciones específicas, por lo que no se trata simplemente de una extensión general del mercado para todos los equipos.

Álvarez no es el único defensor que apareció durante la búsqueda. Ignacio Ovando, de Rosario Central, y Santiago Núñez, de Estudiantes, también fueron mencionados como alternativas. Bolavip informó días atrás que existía interés por Álvarez y Ovando, aunque hasta entonces no se habían iniciado negociaciones formales.

La situación, por lo tanto, permanece abierta: Boca tiene margen reglamentario para avanzar, Arruabarrena mantiene el pedido de un central y Álvarez reconoce el interés con satisfacción, pero por ahora no existe confirmación oficial de un acuerdo ni de una negociación avanzada.